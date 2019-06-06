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"Ждем Кучму на Донбассе": украинские воины ответили на скандальное предложение

2.4тЧитать материал на украинском

Военнослужащие ВСУ пригласили главу украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, второго президента Украины Леонида Кучму в зону ООС.

Так они отреагировали на заявление политика о новых договоренностях о "режиме тишины" на Донбассе без стрельбы в ответ, передает ТСН.

"Кучма хочет такого закона – пусть приедет сюда сам, постоит в окопах, посмотрит, как оно тут хорошо, когда по тебе работают, а ты не можешь дать ответа", – цитируют журналисты бойца батальона "Донбасс" по кличке "Гиря".

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Леонид Кучма

Леонид Кучма

УП

В целом, как сказано в материале, новые договоренности по Донбассу, о которых говорили в Минске, бурно обсуждаются среди защитников Украины.

"Ну, не будем! Мы не стреляем, патронов нет, мало", – отметил один из военных.

"Они будут по нам работать, а мы что, камнями по ним будем бросать, что ли?" – спросил другой.

Как писал OBOZREVATEL:

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтМирные переговоры в Минске
Персона
Леонид Кучма
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы УкраиныНовости Донбассавидео
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Да в том и дело, что если он приедет, что вообще невероятно, то никто и никуда стрелять не будет, пока не уедет.
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