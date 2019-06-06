"Ждем Кучму на Донбассе": украинские воины ответили на скандальное предложение

Военнослужащие ВСУ пригласили главу украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, второго президента Украины Леонида Кучму в зону ООС.

Так они отреагировали на заявление политика о новых договоренностях о "режиме тишины" на Донбассе без стрельбы в ответ, передает ТСН.

"Кучма хочет такого закона – пусть приедет сюда сам, постоит в окопах, посмотрит, как оно тут хорошо, когда по тебе работают, а ты не можешь дать ответа", – цитируют журналисты бойца батальона "Донбасс" по кличке "Гиря".

Леонид Кучма УП

В целом, как сказано в материале, новые договоренности по Донбассу, о которых говорили в Минске, бурно обсуждаются среди защитников Украины.

"Ну, не будем! Мы не стреляем, патронов нет, мало", – отметил один из военных.

"Они будут по нам работать, а мы что, камнями по ним будем бросать, что ли?" – спросил другой.

Как писал OBOZREVATEL:

На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Кроме того, была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.

При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.

Пятый президент Украины Петр Порошенко раскритиковал главу государства Владимира Зеленского из-за заявления о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения против ОРДЛО.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!