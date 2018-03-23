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Жданов спрогнозировал, что с Савченко сделают в СИЗО

5.3тЧитать новость на украинском

В следственном изоляторе с внефракционным народным депутатом Украины Надеждой Савченко поработают специалисты.

Таковые наверняка имеются в изоляторе СБУ, где будет содержаться арестованная нардеп, - заявил в комментарии "Обозревателю" военный эксперт Олег Жданов.

"Савченко – это политический проект. Я понял это, как только ее начали пиарить в российской тюрьме. И этот политический проект в преддверии выборов начинает набирать обороты, очень сильно критиковать власть", - сказал он.

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По мнению эксперта, действия в отношении Савченко преследуют цель "дискредитировать ее и предъявить ей серьезное обвинение". "Тем самым через нее прижмут еще и Медведчука", - допустил Жданов. В этом контексте он заметил: "Она будет содержаться в следственном изоляторе СБУ, и что она там будет рассказывать, мы не знаем. Там с ней могут поработать такие же специалисты, которые работали с ней в Москве".

В то же время эксперт считает неубедительными обвинения, предъявляемые ей. "Это вообще сказка. Миномет калибра 60 мм, мина – 120 мм, как они собирались из него стрелять? И всего два человека – она и Рубан. Рубан – перевозчик, а она кто – терминатор? Где эта агентурная сеть, где эти ударные группы боевиков, которые должны были все это творить? Вы себе представляете, как это можно провернуть в Киеве?"

Отвечая на вопрос "Обозревателя", чем закончится история с Савченко, Жданов сказал: "Максимально накрутят хвост и отпустят".

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Как писал "Обозреватель", 22 марта Верховная Рада Украины лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности. Она была арестована прямо в зале суда. В настоящее время в Шевченковском районном суде Киева рассматривается вопрос об избрании для нее меры пресечения.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивДело Савченко
Персоны
Олег ЖдановНадежда Савченко
Место
Украина
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