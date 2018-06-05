Путин обманул с С-400 – Олег Жданов

Помня, что агрессия России против Украины началась после Олимпиады в Сочи, возникают опасения насчет очередного крупного спортивного события, которые пройдет в России – чемпионата мира по футболу, и главное – того, что может последовать за ним.

Насколько велика опасность того, что у Кремля появится желание новых завоеваний?

Может ли непростая ситуация вблизи административной границы с Крымом привести к новым проблемам?

Чем грозит история с поставками Катару российских зенитно-ракетных комплексов С-400? И существуют ли таковые в природе?

Об этом и многом другом во второй части интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Первую часть интервью читайте здесь.

- Мы помним, что последовало за Олимпиадой в Сочи. Впереди – чемпионат мира, который тоже пройдет в России. В связи с этим озвучивается версия о том, что аппетиты Путина снова могут возрасти и у него может возникнуть желание оттяпать кусок территории Украины.

По вашему мнению, имеет ли такая версия право на существование?

- Как версия – да, она имеет право на существование. Но я бы сказал, что она на сегодняшний день не выгодна никому, в первую очередь, Российской Федерации.

Олег Жданов YouTube

Во-первых, у них и так проблемы с гостями – еще посмотрим, кто поедет на чемпионат. Политики уже устроили демарш и объявляют бойкот чемпионату. То есть большой политической тусовки не будет, на которую рассчитывал Путин.

Во-вторых, у России нет достаточных сил и средств на это. Мы не видим вдоль наших границ резервов, топлива, продовольствия, медицинских препаратов, мы не видим развертывания полевых госпиталей.

И самое главное – мы не видим мобилизационного резерва. Кто пойдет в бой? Где призывы резервистов и постоянное проведение сборов с ними? Где развертывание частей на базе мобилизованных?

Это уже не 2014 год. Во время первого вторжения они шли как на парад. Кинули несколько батальонов тактических групп, в основном воздушно-десантных войск, и наши добробаты их молотили капитально и отвоевывали назад территорию.

Если бы один большой военачальник не остановил наступление в июле месяце на десять дней, то они спокойно могли бы выйти на государственную границу Украины и России до прихода основных сил Российской Федерации, которые потом, в августе, устроили нам Иловайский котел.

- Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин обратил внимание на опасную ситуацию, сложившуюся вблизи административной границы Крыма, в частности, в Геническом районе Херсонской области. Можно ли говорить об угрозе отделения этого региона от Украины?

- Угрозы отделения нет, но угроза смуты, посеянной на нашей территории – есть.

Вопрос только в том, что у нас нет идеологии. На сегодняшний день у нас полностью отсутствует государственная идеология в плане продвижения и развития национальной идеи. Все спускается на тормозах.

И поэтому государство не предпринимает никаких мер, чтобы мотивировать людей жить в нашей стране, под нашим флагом. Не создает рабочих мест, не выделяет дополнительных средств для развития инфраструктуры и так далее.

Поэтому, конечно, они злятся.

Наше государство должно приводить в порядок эти приграничные области, наполнять деньгами и идеологией. И делать все возможное, чтобы люди не смотрели на ту сторону с завистью, а наоборот – им завидовали с той стороны.

- Последний вопрос – по поводу С-400. Вы уже сказали, что их никто не видел, пока это только мультики. Вы знаете, что Саудовская Аравия пообещала нанести удар по Катару, если Россия предоставит этой стране С-400. Как вы оцениваете вероятность такого удара?

- Нет смысла наносить удары по Катару, потому что они не знают, куда деть свой газ.

Раньше их основным покупателем были США, а когда после сланцевой революции Соединенные Штаты из покупателя превратились в продавца природного газа, Катар остался со своим газом, и не знает, кому его продавать.

Кстати, война в Сирии мешает ему проложить свою трубу.

Что касается поставок российского вооружения, то РФ просто ищет болевые точки, с помощью которых она могла бы влиять на ситуацию на Ближнем Востоке. Их очень сильно в Сирии зажал Израиль, и Россия ничего не может сделать.

Возвращаясь к теме С-400. Как во всем мире продается вооружение? Оно демонстрируется. Снимаются рекламные ролики, показываются пуски, боевое применение. А еще лучше бы, если в той же войне в Сирии развернули и показали результаты в виде сбитых "Томагавков", сбитых израильских самолетов и так далее.

Но ничего этого никто не видел. Вы видели С-400 хоть на одной международной выставке вооружений?

Это, кстати, говорит еще и о состоянии экономики России. Путин ищет деньги. Он продает идею. "Я вам поставлю С-400, дайте денег". Для чего? Для того, чтобы его построить.

- То есть, пока нет реальных образцов?

- Да. Разработка, конечно же, есть. Может быть, есть какой-то образец в металле, хотя вряд ли. Если бы он был, иностранные разведки уже давно все сфотографировали бы, и мы бы все знали.

Новости Во время репетиции путинского парада заглох новенький танк

Это так же, как танк "Армата", который 3 года катается на парадах в Москве, но никто до сих пор не знает его тактико-технических характеристик. Его никто не видел изнутри.

Кстати, это тот, который однажды заглох на Красной площади.

Гиперзвуковые ракеты – да, есть их первые образцы. Были их первые пуски, их характеристики примерно известны. Но гиперзвуковые ракеты – это небольшие ракеты с небольшим радиусом действия. Они используются для поражения обычных ракет и авиации.