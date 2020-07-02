Чтобы спрогнозировать, как в ближайшее время сложится ситуация на востоке Украины, надо принимать во внимание несколько факторов. В частности, желания и планы Украины и России, а также заявления политических лиц и события, которые имеют отношение к ситуации на Донбассе. Сразу скажу: нам необходимо очень серьезно подойти к угрозам, которые могут принести "горячие" летние месяцы, ведь, возможно, от них будет зависеть будущее Украины.

Об Украине

Если брать Украину, то судя по желаниям, мы стремимся воплотить определенные пункты минских договоренностей, в частности, на самом деле запустить процесс мирного урегулирования и провести выборы на неподконтрольных ныне территориях Донецкой и Луганской областей. Все это должно привести к возвращению и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом неоднократно заявляли и представители украинских властей на высокой международной арене, и члены Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе во время заседаний "минского формата".

Украина продемонстрировала стремление сдвинуть с места "пробуксовывающий" Минский процесс, изменив состав нашей переговорной группы, в которую сейчас входят заместители министров и главы некоторых профильных комитетов Верховной Рады. Одним из руководителей украинской ТКГ стал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Чтобы процесс переговоров складывался в пользу жителей именно этих территорий Донбасса, в ТКГ мы также включили представителей местного населения, которые были вынуждены покинуть места проживания, спасаясь от российской оккупации.

"Новая" украинская сторона ТКГ за короткое время своей работы уже внесла на рассмотрение несколько существенных вопросов, однако определила в переговорах и приоритеты, на которых будет настаивать. Эти новые предложения непременно приведут к мирному урегулированию ситуации и к дальнейшей реинтеграции ОРДЛО.

Среди приоритетов – контроль за участком украинско-российской границы и только потом выборы на неподконтрольных территориях по украинским законам. Таковы позиции Украины.

Что касается заявлений, которые делали руководители Украины, то они касались именно этих вопросов. В частности, заместитель главы делегации Украины в ТКГ вице-премьер Алексей Резников в конце мая заявил, что местные выборы на Донбассе по украинскому законодательству смогут состояться только при соблюдении требований безопасности на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Для этого уже в августе Россия должна вывести из Донбасса свои войска.

– Согласно Конституции Украины в третье воскресенье октября должны состояться очередные местные выборы. Соответственно, плановая избирательная кампания начинается заранее, то есть в августе. Если мы сегодня даем сигнал мировому сообществу, нашим партнерам-немцам и французам в первую очередь, и не только им, в том числе и России, мы действительно настроены на восстановление мира на украинской земле, на восстановлении территориальной целостности, то мы говорим, что готовы проводить выборы, в том числе в ОРДЛО, при условии выполнения минских условий, в первую очередь безопасности, – заявил Резников.

Из этого следует, что Украина все-таки хочет осенью провести на оккупированных территориях местные выборы. Для этого будет прилагать немало именно дипломатических усилий, ведь силовым вариантом такого результата добиться практически невозможно, тем более – это все-таки будет нарушением минских договоренностей, на которые Украина опирается в процессе урегулирования ситуации.

Если Россия, которая декларирует, что тоже придерживается минских договоренностей, начнет также выполнять задекларированное, то свои войска (которые согласно "Минску" являются иностранными на территории Донецкой и Луганской областей) она должна начать выводить... уже в июле.

Что касается контроля за границей, который Украина хочет получить до выборов, а Россия, ссылаясь на так называемую формулу Штайнмайера, соглашается передать только после выборов, то сам процесс достаточно не простой и он тоже требует определенного времени.

Даже если мы получим Госграницу в конце октября, то украинские пограничники уже летом (!) должны начать принимать под охрану более 400 километров неконтролируемой полосы. Для этого их туда уже в ближайшее время должны допустить, дать гарантии безопасности и не мешать строительству и оборудованию полосы охраны и подготовке к выполнению задач.

Теперь о событиях, которые происходят с украинской стороны и говорят про намерения и планы Украины, про обострение ситуации на Донбассе, в частности об обстановке вдоль линии разграничения сторон и на ближайших подступах.

Рассказывая об обстановке вдоль "линии фронта" и пытаясь быть более или менее объективным, стоит брать не "сведение" одной или другой стороны, а рапорты патрулей Специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, которые считаются "нейтральными" в конфликте.

Хотя и Украина, и Россия с подконтрольными ей боевиками, часто обвиняют наблюдателей в предвзятости, подыгрывании противнику и необъективности, однако именно от ОБСЕ мировое сообщество получает информацию о событиях в Донбассе, и ориентируется на них при рассмотрении наложения экономических санкций на Москву.

Жаркое лето на украинско-российском фронте: угрожающие прогнозы

По сведениям об огневой активности сторон, ситуация вдоль линии разграничения сохраняется постоянной уже достаточно долгое время (более трех лет). Это говорит о том, что противники заняли оборону на собственных рубежах и удерживают свои позиции без продвижения вперед.

Стороны изредка обмениваются огнем с разного типа артиллерийского, минометного и стрелкового вооружения. Иногда применяют "запрещенные Минском" калибры, которые должны быть отведены на определенные расстояния. В целом интенсивность обстрелов с каждой стороны составляет плюс-минус 15-20 обстрелов в сутки. Изредка на участках между позициями, в так называемой "серой зоне", случаются боевые столкновения с небольшим количеством сил и средств. То есть, ситуация на линии соприкосновения уже долгое время фактически не меняется.

А дальше самое интересное, о чем тоже сообщается в суточных рапортах патрулей СММ ОБСЕ: боевую технику, которая находится или осуществляет перемещение у линии разграничения, о вооружении и калибрах, которые имеют, согласно минским договоренностями должны быть отведенными на определенные расстояния, о территории и районах, куда наблюдатели не могут попасть, ведь им запрещают доступ.

Жаркое лето на украинско-российском фронте: угрожающие прогнозы

О деятельности патрулей ОБСЕ на подконтрольной территории, то доступ они имеют везде, где считают целесообразным провести обзор и мониторинг. В частности, для них открыты все площадки отвода, и они могут получить всю необходимую информацию о той или иной единице вооружения, к которой возникают вопросы.

За июнь на подконтрольной Украины территории были единичные случаи фиксирования бронетехники (БТР, БМП, МТЛБ) ближе установленных расстояний до линии разграничения сторон. То есть, массовых скоплений вооружение наблюдателями не выявлено.

О чем это говорит – будет ниже, но коротко говоря Украина, по рапортам СММ ОБСЕ, не оказывает действий, которые обостряли ситуацию на Донбассе. И вообще, учитывая планы, заявления и события можно сделать вывод, что Украина намерена мирным путем, и политическими и дипломатическими методами деоккупировать неподконтрольные территории.

О России

Планы врага для нас пока загадка, но мы можем определить некоторые желания России, а также проанализировать заявления политических лиц и сопоставить события, касающиеся Украины в целом и ситуации на Донбассе в частности.

Что касается желаний желаний, то по неоднократным заявлениям руководства Кремля, а также того, где оно "видит" оккупированные украинские территории ОРДЛО, становится ясно: присоединять Донбасс (так, как поступила с Крымом) Россия не будет. Однако при реализации "минского процесса" она будет давить на предоставление этим регионам "особого статуса" и для этого мы должны внести изменения в Конституцию.

Хотя и здесь у представителей российской ТКГ с каждым днем все меньше уверенности в выполнении Украиной этого требования. Мы привлекли к переговорам представителей ОРДЛО, бывших жителей этих регионов (как делает Россия в свою очередь), и они выступили против любых "особых статусов" и "отдельных изменений". А это – тот самый "голос Донбасса", услышать который призывает Москва.

Предложить что-то новое или альтернативу Россия пока не может, потому от нее было только заявление представителя России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова. Где прозвучали только обвинения в том, что Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мероприятий с представителями так называемых "самопровозглашенных ДНР и ЛНР" и тем самым, по мнению Грызлова, фактически вышел из Минского процесса.

Из этого заявления также видно плохо скрытое желание России всячески затягивать Минский процесс и обвинять в этом Украину.

"Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", - заявляет Грызлов, а имеет в виду то, что дальше сторонам снова придется отыскивать новые "точки соприкосновения". А на это требуется определенное время...

О том, что обострение в Донбассе все же будет, откровенно свидетельствует другое желание России – обеспечить водой еще одну временно оккупированную у нас территорию. Крым.

Россия вполне реально может решиться на вторжение в материковую Украину, чтобы захватить Северо-Крымский канал, ведь на полуострове катастрофически не хватает воды

После захвата в 2014 году Крыма Украина прекратила подачу воды по этому каналу и ситуация с водоснабжением очень осложнилась. До оккупации большую часть воды полуостров получал с материка – в среднем около 85%. За несколько последних лет Россия значительно увеличила на полуострове количество своих военных, доведя их численность до более 30 тысяч человек.

На такую служащих нужно около 2,6 миллиона кубометров воды в год. С ее поставкой в военные части у оккупанта проблем не было, "обезвоживание" почувствовали местные аграрии и другие сферы народного хозяйства. 2020 год оказался на полуострове довольно засушливым, начались перебои с водоснабжением даже военных частей и объектов.

Силовой метод захвата Россией Северо-Крымского канала, чтобы подать по нему воду на полуостров, сегодня выглядит вполне вероятным. Москва может начать новую военную акцию против Украины. Пока весь мир ососредоточен на борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, Россия может осуществить захват канала, прикрываясь тем, что совершила "гуманитарную акцию для обеспечения страдающего от обезвоживания региона с мирными жителями", а не откровенную военную агрессию.

Поэтому для осуществления этого "желания" Россия будет привлекать военную силу, которая расположена не только на оккупированном полуострове.

С высокой вероятностью активизация начнется на Донбассе. Это будет отвлекающий удар – для того, чтобы "связать боем" украинскую группировку сил.

Насколько этот удар будет мощный – прогнозировать трудно, но законы военной науки говорят о том, что он должен "связать" как можно больше наших сил, вместе с резервами, которые там есть.

Понятно, что это будет мощная вражеская военная операция на Донбассе и она будет проводиться по всем правилам военной науки – удары будут наноситься в нескольких направлениях. Ее основной целью будет не захват объектов или территорий (хотя это тоже возможно), а нанесение нам наибольших потерь и отвлечения на себя как можно больше сил.

По данным нашей разведки, на оккупированных территориях сосредоточено до 35 000 боевиков. Эта группировка российских вооруженных сил – 1-й и 2-й армейские корпуса (АК) из состава 8-й полевой армии Южного военного округа.

На их вооружении находятся около 600 танков, около 1000 боевых бронированных машин, более полутора тысяч артиллерийских, противотанковых систем и РСЗО, средства ПВО и большое количество новейшего российского вооружения.

Нашей разведкой и наблюдателями СММ ОБСЕ были зафиксированы масштабные переброски вооружения и боеприпасов из России. ГУР МО Украины сообщило, что "через неконтролируемые участки границы оккупационным войскам доставлены три вагона с боеприпасами, в т.ч. для вооружения запрещенных калибров, более десяти танков, из них три новых, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до тридцати автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов".

Танки оккупантов у линии разграничения. Фото от 23 мая 2020 г.

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ №134 / 2020 от 6 июня 2020 сообщалось, что беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия зафиксировал две автоколонны грузовиков, которые скрытно въезжали на территорию Украину в непидконтрольных районах Луганской и Донецкой областей вблизи границы с Российской Федерацией. В местах, не оборудованных системой пропуска. Всего до 30 грузовиков, которые прибыли на некоторые военные склады российских боевиков.

Если подсчитать, сколько же это боеприпасов (только выявленных), то количество их составляет достаточно большую цифру. Лишь три железнодорожных вагона – это почти 200 тонн боеприпасов. Кроме того, в двух сообщениях говорится о трех десятках армейских грузовиков.

Жаркое лето на украинско-российском фронте: угрожающие прогнозы

В российской армии на вооружении стоят "Уралы" и "КамАЗы", которые берут до 10 тонн груза. Шести десяткам таких автомобилей вполне по силам перевезти до 500 тонн боеприпасов, гранат, мин и взрывчатки – именно столько необходимо для проведения масштабной боевой операции.

Готовятся ли к ней российские группировки на оккупированном Донбассе – прямых доказательств пока не обнародованы, однако по определенным признакам (среди которых и приведенные выше факты о поставках боеприпасов и боевой техники), такая работа активно ведется.

В конце мая 2020 году на оккупированных территориях части и подразделения были приведены местными "руководителями" (кремлевскими марионетками) в полную боевую готовность. Причины назывались разные, однако задача таких "приведений" – отработки действий при возникновении необходимости, то есть они "потренировались" для возможной дальнейшей активизации.

Кроме того, в отчетах СММ ОБСЕ стало больше сообщений об обнаружении запрещенных минскими договоренностями вооружения и боевой техники в местах вблизи линии разграничения, а также на созданных "полигонах" и "учебных центрах".

Однако наибольшее беспокойство наблюдателей ОБСЕ вызывают случаи, когда патрулей не допускают в определенные районы и запрещают работать, а наблюдательные БПЛА "глушат" препятствиями или вообще сбивают. Все это признаки того, что для Украины "готовятся" довольно неприятные вещи, которые российские боевики стремятся тщательно скрыть.

О том, что рано или поздно активизация в Донбассе все-таки будет, говорит такой факт: все собранные на оккупированных территориях вооружения вряд ли Россия будет выводить на свою территорию, и вряд ли успеет.

Если под давлением мирового сообщества Москве придется выполнить (а придется) Минские договоренности и забрать часть войск, то остальное вооружение она не захочет, чтобы попало в руки Украине.

Когда в Кремле окончательно поймут, что Донбасс возвращается в Украину, будет отдана команда на "утилизацию" – и вооружения, и боевой техники, и "личного состава". Уйдя из Донбасса, Россия вполне реально выставит на своей границе "заградительные отряды", чтобы боевики не попали на ее территорию. Москва всегда так воюет – одни убегают, а другие их снова гонят в бой.

Из этого вывод, что боевики, которым Россия не найдет места в "лоне Отечества", чтобы не попасть под уголовное преследование в Украине, будут отчаянно защищать свою никчемную жизнь. Тем более, что и оружия, и боеприпасов будут достаточно.

Угрожающие прогнозы

Прогнозы на лето 2020 довольно неутешительны. Обстоятельства и факты говорят за то, что июль-август будут довольно "горячим" на востоке и не только. Воды в Крыму хватит на несколько недель, а дальше в какой-то момент кому-то в Кремле может показаться, что вопрос нужно решать именно "отжимом" Северо-Крымского канала аж до Днепра.

Тогда пойдет на Донбасс команда начинать активацию действий.

Откровенно говоря, России гораздо меньше жаль собранных в ОРДЛО боевиков, чем своих регулярных частей, которые могут быть задействованы на Юге Украины.

Но если в "сценарии" пойдет что-то не так, то Россия всегда сможет заявить, что обострение на Донбассе – это "самостоятельные" действия местных "гауляйтеров", и они с Крымом абсолютно не связаны ...

Поэтому, учитывая желание России, анализируя заявления ее политиков и действия ее армии (и ее донбасских боевиков-наемников), вырисовывается картина российских планов.

Остается только вопрос, когда придет время воплощения этих планов и замыслов.

Поэтому нам необходимо очень серьезно подойти к угрозам, которые могут принести эти "горячие" летние месяцы, ведь, возможно, от них будет зависеть будущее Украины.

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