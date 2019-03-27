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"Жарили печень противника": у Соловьева выдали маразм о ВСУ

1.4тЧитать материал на украинском

Автор идеи "русского мира", пропагандист Сергей Кургинян заявил, что украинские воины якобы врывались в рестораны Донецка и требовали от поваров приготовить им внутренности террористов.

Извращенный фейк рупор Кремля озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Да, мы видели, мы знаем про пытки детей, мы знаем про то, как в рестораны кидали полиэтиленовые пакеты и кричали: "Сжарь мне печень моего противника!". Да, мы видели такое, от чего мороз по коже!" — сказал неадекватный Кургинян.

Сергей Кургинян

Сергей Кургинян

Скриншот видео

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Плодами нездорового воображения решил поделиться и ведущий передачи, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев. Он обвинил украинских защитников в мародерстве и в воровстве у жителей Донбасса даже еды. Более того, он выдал за факт свои домыслы о том, что воины Национальной гвардии Украины даже якобы прибегали к массовым убийствам ради наживы.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Откровенная пошлость мародерства! Когда рассказывают, как из домов выносили микроволновки с бутербродами внутри, и отправляли в западную Украину! Надпись была, что не принимаются посылками стиральные машины без слитой воды. То есть, вы пришли на землю, как вы считаете, Украины и стали грабить украинский народ, вынося из домов все! О том, как вы останавливали машины, и вот эти ваши герои, Нацгвардия, останавливали машины, которые понравились, выводили людей, прикапывали их в лесополосе, а машины отправляли в западную Украину колоннами!" — озвучил свои безумные фантазии скандальный рупор Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая является ярой сторонницей террористов "Л/ДНР", сделала маразматичное заявление об украинцах. По ее словам, они якобы вывозили из разрушенных городов Донбасса стиральные машинки с бельем и холодильники с едой.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаВойна на Донбассе
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Nemo Александр
Nemo Александр
Походу, кургинян побывал в плену у кровавой хунты, только у него не печень, а мозги съели. Представляю как кто-то траванулся
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Да, да, а потом они запивали это кровью русскоговорящих (!!!) младенцев! Распятые мальчики, изнасилованные старушки, замученные снегири и два раба всё могут подтвердить!)))))
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Валевич Борис
Валевич Борис
На шабаше упырей помета - одни душевнобольные, которые делают дебилов из сотни миллионов ватников. Какое скотское СМИ у ватников
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