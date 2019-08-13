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"Жалкая горстка бандитов": террористы "ДНР" признали провал на Донбассе

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Так называемый "глава пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Безсонов признал, что в начале российского вторжения на Донбасс в 2014 году его поддержали лишь 0,28% боеспособного местного населения.

Эта статистика стала массово появляться на пророссийских сайтах оккупантов, обратил внимание в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Желающих встать на защиту родной земли было не много. Достаточно для определенных операций и хоть какого-то сопротивления, но не более того. По неофициальной статистике, в 2014 году в "ополчение" вступило 0,28% от всего количества проживающих в Донецке и Донецкой области мужчин, по возрасту способных держать в руках оружие. Это даже не 1% и не 5%, а 0,28%!!!" – возмутился Безсонов.

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Террористы "ДНР"

Террористы "ДНР"

"Главред"

Казанский в свою очередь, отметил, что эта цитата является красноречивым доказательством того, что российского агрессора никто не ждал на украинском Донбассе.

"То есть, выходит, что Россия, прикрываясь этой жалкой горсткой бандитов, держит в заложниках весь регион, и 0,28% диктуют свою волю миллионам жителей ОРДЛО. Вот как выглядит на самом деле "народная республика", – отметил он.

Казанский уточнил, что украинские журналисты пишут об этом с 2014 года, однако ранее террористы "ДНР" называли объективную информацию "враньем", "фейками" и "пропагандой Сороса". Теперь же правдивость мизерной поддержки оккупантов признали даже они.

"Большой привет всем любителям поговорить про "гражданскую войну в Украине". 0,28% уголовников, готовых взять оружие, грабить и убивать можно найти в любом государстве. Даже самом благополучном", – резюмировал журналист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" пытаются набрать новые отряды в "ополчение", обещая службу в Донецке, зарплату и даже российский паспорт. Такие объявления появились в сети недавно. Подобными призывами на самом деле пытаются укомплектовать передовые позиции, набирая людей в отряды "пушечного мяса", где никто служить не хочет.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
Украина Донецк
Тег
ДНР
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Выходит, что Россия, прикрываясь этой жалкой горсткой бандитов, держит в заложниках весь регион, и 0,28% диктуют свою волю миллионам жителей ОРДЛО ? Так это давно было ясно, откуда там сепаратисты, даже история с паспортами это доказывает !
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
О чём написал Безсонов? Что в период событий майдана лишь 0.28% населения Донбасса решились взяться за оружие! И если бы не политика майдана на противостояние (типа Москаляку на гиляку) - гражданской войны не было бы! А так возбуждённые нацики под чутким руководством амер-сов довели страну до цугундера,
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А что "прочитал" Де. бил Казанский! "Украина- самое благополучное государство!" Дбил Казанский решил своей тупой головой, что 0.28% - это те, кто не приняли майдан! Остальные 99. 72 % поддержали. майдан, яценюка, турчинова, поросенка! Ну вот есть ум у Кастрюлькина? Их ни в одном районе Украины не поддерживали! А 0.28% - Это СРАЗУ взялись за оружие! Так началась гражданская война!
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
Так значит, это что получается - на защиту украини в 2014 году встало еще меньше - не сотые, а десятитысячные доли процента?!
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an and
an and
Вишневский Дмитрий, а вот вы, интересно, считает что здесь, на украинских ресурсах в сети писать ерунду свою - это защищать интересы России или может вам пора в Сирию под ружье?)
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