Земляк Януковича: в сети узнали террориста "ЛНР" с Донбасса

В сети идентифицировали боевика террористической организации "ЛНР", который в Станице Луганской агрессивно угрожал гражданским инженерам, собирались делать замеры моста.

Об этом сообщил Основатель междунородной волонтерской организации InformNapalm Роман Бурко в Facebook.

"Его зовут Максим Дудин, 23 октября 1981 года, родился в Енакиево. На своих заброшенных несколько лет назад страницах в соцсетях он указывал, что имеет коммунистические политические взгляды, любит играть в карты. Любимый фильм указывает как "груз-200". Имеет родственников в Москве", – сообщил он.

По словам Бурко, Дудин имеет криминальное прошлое. На предплечье у него есть тату: "Homo homini lupus est" (лат. "Человек человеку волк").

FB Roman Burko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, на котором жительницы террористической "ЛНР" нагло требуют от Украины ремонта разрушенного Россией моста и грязно обзывают украинцев.

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