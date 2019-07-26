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Земляк Януковича: в сети узнали террориста "ЛНР" с Донбасса

5.4т Читать материал на украинском

В сети идентифицировали боевика террористической организации "ЛНР", который в Станице Луганской агрессивно угрожал гражданским инженерам, собирались делать замеры моста.

Об этом сообщил Основатель междунородной волонтерской организации InformNapalm Роман Бурко в Facebook.

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"Его зовут Максим Дудин, 23 октября 1981 года, родился в Енакиево. На своих заброшенных несколько лет назад страницах в соцсетях он указывал, что имеет коммунистические политические взгляды, любит играть в карты. Любимый фильм указывает как "груз-200". Имеет родственников в Москве", – сообщил он.

По словам Бурко, Дудин имеет криминальное прошлое. На предплечье у него есть тату: "Homo homini lupus est" (лат. "Человек человеку волк").

Земляк Януковича: в сети узнали террориста "ЛНР" с Донбасса

FB Roman Burko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, на котором жительницы террористической "ЛНР" нагло требуют от Украины ремонта разрушенного Россией моста и грязно обзывают украинцев.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР
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