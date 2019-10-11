Землетрясения в Макеевке: названы три причины

Землетрясения в Макеевке напрямую связаны с добычей угля в этом регионе.

"Есть, как минимум, три причины землетрясений в этом районе", – сказал OBOZREVATEL заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера.

Комментируя сообщение о том, что в Макеевке происходят "подземные толчки неизвестного происхождения", он заметил: этот регион Донбасса был известен как сейсмоактивный еще во времена Советского Союза.

Донбасс считался сейсмоопасным еще при Союзе

"В районе Макеевки была построена вторая на территории Советского Союза сейсмическая станция после Пулково. Сейчас ее там нет, но тот факт, что достаточно дорогое оборудование было установлено в районе Донбасса, говорит о том, что там и раньше были сейсмические толчки", – сказал ученый.

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По его словам, непосредственная геологическая причина землетрясений в Макеевке такова: "Когда из больших глубин извлекается порода, и для удешевления процесса обратно ее в шахты не помещают, происходит перераспределение напряженно-деформированного состояния пород в этом районе, где расположены работающие шахты".

"Кроме того, добыча угля происходит самым дешевым способом – при помощи взрывов. Но даже слабые взрывы могут инициировать те землетрясения, которые, возможно, никогда бы не произошли", – добавил Кендзера.

Ученый назвал еще один опасный фактор: наличие в заброшенных шахтах воды. "Из шахт не выкачивают воду. Вода приводит к тому, что уменьшается прочность среды, и тогда землетрясения возникают чаще", – пояснил он.

Ученый подчеркнул: в этом регионе могут быть и более мощные землетрясения. По оценкам геологов, их максимальная магнитуда может достигать 4,6.

Как писал OBOZREVATEL, жители оккупированной Макеевки забили тревогу из-за повторяющихся землетрясений. Местные жители чувствуют их в основном ночью и вечером. Информацию распространили в одном из пабликов, на что обратил внимание журналист Денис Казанский.

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