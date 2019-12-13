Зеленского заподозрили в тайных встречах с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский минимум трижды за последние два месяца тайно виделся с бизнесменом Игорем Коломойским. Олигарх якобы лично наведывался к главе государства, поскольку их встречи проходили на территории многоэтажного дома в центре Киева, где тот живет.

При этом в двух из этих случаев туда также приезжали помощники президента – Сергей Шефир и Андрей Ермак. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, отмечается, что поздно вечером 31 октября с офиса Игоря Коломойского выехал микроавтобус "Мерседес" и заехал в подземный паркинг дома на Грушевского, где живет президент. Вскоре там были замечены и автомобили, которыми пользуются помощники Зеленского, а вокруг здания дежурили сотрудники управления госохраны.

Владимир Зеленский и Игорь Коломойский

"А 15 ноября территорию того дома одновременно оставили машины Ермака и Шефира. Потом с паркинга выехал микроавтобус "Мерседес Виано", который съемочная группа раньше постоянно видела возле офиса Коломойского. Этой машиной, в частности, пользовался и совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич, который также живет в доме на Грушевского. Однако он всегда выходит из авто на улице, а не в паркинге", – объясняют расследователи.

Они утверждают, что после этого указанный микроавтобус отправился на закрытую территорию дома Коломойского. И уже через 5 минут в его окнах загорелся свет.

Коломойский лично навещал Зеленского radiosvoboda.org

Еще одна возможная встреча между бизнесменом и президентом могла состояться в ночь на 19 октября. Журналисты снова зафиксировали, как с закрытой территории многоэтажки на Грушевского выехала "Шкода".

"Машина повернула в направлении дома, где живет Коломойский. Съемочная группа смогла зафиксировать только закрытые ворота и охранника. За 5 минут журналисты увидели, как и сама "Шкода" вместе с кортежем олигарха направилась в сторону офиса бизнесмена. Автомобиль заехал на подземный паркинг", – утверждается в расследовании.

Их встречи проходили на территории многоэтажного дома в центре Киева, где живет президент radiosvoboda.org

Также отмечается, что этот автомобиль неоднократно видели и у офиса Коломойского, и у дома, где он проживает.

"В одной из квартир зарегистрирован его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов, а в другой – компания Дмитрия Дубилет, ИТ-директора ПриватБанка в его национализации", – заключают они.

В это время туда также приезжали помощники президента – Сергей Шефир и Андрей Ермак radiosvoboda.org

Отмечается, что в Офисе президента на запрос расследователей пока не отреагировали. В личных комментариях Сергей Шефир и Андрей Ермак отрицали приведенную информацию о встрече с Коломойским в доме на Грушевского. А вот сам олигарх заявил, что с момента избрания Зеленского главой государства виделся с ним "только раз".

"У нас нет с президентом Зеленским никаких интересов, которые пересекаются. Мы никак не связаны", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL :

10 сентября Зеленский встречался с Коломойским в Киеве. На встрече также присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир и другие.

Позже в Кабмине озвучили тему разговора.

Также выяснилось, что первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, совладелец "Квартала 95" Сергей Шефир тайно посещал офис бизнесмена Игоря Коломойского.

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