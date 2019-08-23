Зеленского "сбил" грузовик: в Киеве нагрянули с обыском к активисту

В Киеве полиция обыскала квартиру киевского активиста организации "Солидарная молодежь" и волонтера "Відсіч" Дениса Любченко.

Об этом сообщил активист Ярослав Бондаренко в Facebook, отметив, что обыск связан с тем, что Любченко якобы обнародовал провокационный видеоролик во время предвыборной кампании, где грузовик сбивает тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Забрали из дома всю технику, телефоны ... Радует только то, что вроде бы ничего не подбросили, но точно не знаю, потому что связи с Денисом нет. В полиции уже знакомятся с чатами, мессенджерами и контактами… Так вот, по поводу предвыборной компании ЗЕ и пришли, а именно за какой-то видеоролик. Может там, где наркомана сбивает грузовик", - написал он.

Денис Любченко Facebook Ярослава Бондаренко

Ролик с Зеленским скриншот

В комментарии "Детектор медиа" Бондаренко рассказал, что ордер на обыск дал Печерский районный суд.

"Правоохранители вели себя нагло, юристов не позволяли вызвать. Во время обыска забрали всю технику, даже старенький телефон его бабушки, которая тоже была в квартире и открыла дверь. Дениса застали, когда он еще спал в постели", - отметил он.

По его словам, самого Дениса Любченко не задерживали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скандальный ролик был обнародован на официальных каналах проекта "Европейское будущее Украины", который запустил Петр Порошенко.

Однако в штабе Порошенко официально заявили, что "не имеют никакого отношения к "черному" ролику".

Спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в комментарии OBOZREVATEL сказал, что опубликованное видеонаходится за гранью здравого смысла и Уголовного кодекса.

В Министерстве внутренних дел Украины осудили публикацию ролика. Представитель ведомства Артем Шевченко сравнил его с одним из эпизодов сериала "Слуга народа".

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