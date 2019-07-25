Зеленского "сбил" грузовик: Нацполиция нашла автора скандального ролика

Национальная полиция Украины нашла автора скандального предвыборного ролика, на котором грузовик якобы "сбивает" тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Ему грозит серьезный тюремный срок, написали на Telegram-канале "Команда Зеленского", уточнив, что правоохранители сработали очень эффективно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Владимир Зеленский
Скриншот видео
"Помните провокационное видео с грузовиком? Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля". Более того, за это время старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию об обвинениях и предполагаемого автора "шедеврального" видео. Судьба автора будет несладкой – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", – говорится в сообщении.
Также у Зеленского подчеркнули, что виновные будут наказаны в ближайшее время и пообещали сообщать о ходе дела.
Как сообщал OBOZREVATEL:
скандальный ролик был обнародован на официальных каналах проекта "Европейское будущее Украины", который запустил Петр Порошенко.
Однако в штабе Порошенко официально заявили, что "не имеют никакого отношения к "черному" ролику".
Спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в комментарии OBOZREVATEL сказал, что опубликованное видео находится за гранью здравого смысла и Уголовного кодекса.
В проекте "Европейское будущее Украины" отметили, что ролик может быть актом диверсии со стороны некоторых сотрудников ресурса.
В Министерстве внутренних дел Украины осудили публикацию ролика. Представитель ведомства Артем Шевченко сравнил его с одним из эпизодов сериала "Слуга народа".
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