"Зеленского принуждают к миру": Гай сделал тревожное заявление о Донбассе

На Донбассе российские оккупационные войска пошли на обострение конфликта, чтобы принудить президента Украины Владимира Зеленского к выполнению Минских соглашений на условиях Кремля.

Об этом рассказал в эфире ObozTV волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай, комментируя обстрел автоколонны с украинскими военными.

По его словам, только за 11 июля, по данным штаба ООС, было зафиксировано 42 обстрела.

"Это намного больше, чем в среднем за последние месяцы. У нас за месяц было 25-30 обстрелов, сейчас выросло до 42. У нас семь раненых, двое контуженых, есть погибший. Ситуация достаточно напряженная, но контролируемая Вооруженными силами Украины", – отметил он.

По словам Гая, такое количество обстрелов связано с давлением РФ на украинское военно-политическое руководство – чтобы принудить президента Зеленского пойти на мирные договоренности на условиях Кремля.

"Условия Кремля – они хотят, чтобы мы напрямую вели диалоги о перемирии с оккупационными администрациями, чтобы мы выполняли "Минск" в одностороннем порядке на выгодных для Кремля условиях. Чтобы провели федерализацию, провели выборы, сделали все то, что хочет сделать РФ с Украиной, создать условия для разделения Украины в будущем", – заявил ветеран АТО.

"Меня пугает риторика высшего руководства государства и Офиса президента. Мы слышали много заявлений, и все они были миротворческими – про мирные переговоры с Россией, статус русского языка для Донбасса и так далее. В информационном поле нас начали готовить к мягкой капитуляции, которая будет подана как мир", – подчеркнул он.

Гай считает, что политика умиротворения агрессора не остановит Россию: "Как только она получит от нас желаемое, она начнет желать большего и действовать дальше".

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля под Гранитным в результате обстрела грузовика КрАЗ погиб 21-летний украинский военный, еще один был ранен. В колонне также было авто новоназначенного главы Донецкой области Павла Кириленко.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел автоколонны попыткой сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в "нормандском формате".

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