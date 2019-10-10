Зеленского окружает "пророссийский элемент": президента предупредили об опасности

Экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский заявил, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского могут быть агенты российского влияния.

"Таких людей вокруг него сейчас будет очень много", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

В этом контексте генерал добавил: "Как человек, который много лет имел дело с деятельностью спецслужб, могу сказать: мне кажется, что сегодня в украинские структуры, особенно в силовые, пользуясь сменой власти, проникает очень много, мягко говоря, пророссийского элемента".

По его словам, их цель – "продвижение российского влияния через свою агентуру".

Владимир Зеленский

Скипальский констатировал: в связи с периодом смены власти в стране СБУ и разведка оказались не совсем готовыми к отражению этой опасности. "К сожалению, наша СБУ пока что занята реформами, в разведке тоже присели после определенных перемен", – сказал он.

"Это опасно. Каждый день следует ожидать идеологического влияния со стороны окружения президента, со стороны отдельных членов его команды, которые будут навязывать Зеленскому именно такую риторику", – предупредил генерал.

Исходя из этого, он порекомендовал Зеленскому "оценивать всё через призму должности президента Украины", чтобы различать риторику, навязанную Кремлем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что встреча с главой РФ Владимиром Путиным должна состояться для прекращения войны.

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