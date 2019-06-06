Зеленский забыл про армию? Озвучен тревожный прогноз

Говоря о мерах для укрепления национальной безопасности страны 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский не упомянул усиление украинской армии, и этот факт настораживает.

"Он вообще не вспомнил про Вооруженные Силы. Вообще", - сказал OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

Он прокомментировал фразу, сказанную президентом по поводу мер по укреплению национальной безопасности, где приоритеты были расставлены так: "Я имею в виду реформу СБУ, реформу разведывательных органов, реформу оборонно-промышленного комплекса, обеспечения демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны".

Владимир Зеленский в зоне проведения Операции Объединенных сил Пресс-служба президента Украины

"Меня как человека военного, который понимает, какая ситуация сегодня в стране, когда главная задача – обороноспособность страны, эти слова, честно говоря, очень сильно удивили. Для меня это непонятная позиция", - признался Жданов.

"Он вообще не вспомнил про Вооруженные Силы. Вообще. То есть, как я понимаю, военной реформы мы с вами не увидим. Генерал Хомчак, скорее всего, расставит образцовые тумбочки в казармах и начнет наводить там внутренний порядок. Это методы работы московского общевойскового училища, которое он закончил", - заметил он.

Отвечая на вопрос о том, как следовало бы расставлять приоритеты главе государства, эксперт сказал: "Если мы говорим о системе национальной безопасности, согласно закону, который мы приняли, на первое место нужно ставить Вооруженные Силы".

"Сегодня главная опасность – внешний враг. А вторая задача после внешнего врага – борьба с контрреволюцией, это Служба безопасности. Если бы перед СБУ прозвучало Министерство обороны, это была бы абсолютно правильная позиция на сегодняшний день", - добавил эксперт.

"Но не будем делать скороспешных выводов. Посмотрим, что дальше скажет Зеленский", - резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 4 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что одной из первых задач для него является реализация положения закона Украины о национальной безопасности. Ранее Олег Жданов заявил: на очередных переговорах контактной группы в Минске позиции украинской стороны очень сильны, и она может "выкручивать руки России".

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