Зеленский взял под личный контроль ситуацию с изъятием ГБР оборудования ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям работников Государственного бюро расследований, изъяли приборы от ракетных комплексов С-300 в ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Действия ГБР поставили под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) Украины.
В сообщении отметили, что Зеленский выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил, которые непосредственно влияют на выполнение задач по охране воздушного пространства государства.
"Руководителям СБУ и ГБР – немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль", – заявил президент.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в трех зенитных ракетных бригадах Воздушных сил Украины и изъяли военные приборы (клистроны) до зенитных ракет С-300.
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что действия сотрудников Государственного бюро расследований привели к подрыву боевой готовности частей ПВО Украины.
Журналист объяснил обыски и изъятие тем, что клистроны были нелегально куплены в России.
В четверг, 2 июля, в 22:50 Государственное бюро расследований вернуло в воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины изъятые военные приборы (клистроны) до зенитных ракет С-300.