Зеленский взял под личный контроль ситуацию с изъятием ГБР оборудования ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям работников Государственного бюро расследований, изъяли приборы от ракетных комплексов С-300 в ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Действия ГБР поставили под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

В сообщении отметили, что Зеленский выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил, которые непосредственно влияют на выполнение задач по охране воздушного пространства государства.

"Руководителям СБУ и ГБР – немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль", – заявил президент.

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