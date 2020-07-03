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Зеленский взял под личный контроль ситуацию с изъятием ГБР оборудования ВСУ

Расследования
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Президент высказал обеспокоенность боеготовностью ПВО Украины

Президент высказал обеспокоенность боеготовностью ПВО Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям работников Государственного бюро расследований, изъяли приборы от ракетных комплексов С-300 в ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Действия ГБР поставили под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

В сообщении отметили, что Зеленский выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил, которые непосредственно влияют на выполнение задач по охране воздушного пространства государства.

"Руководителям СБУ и ГБР – немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль", – заявил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL :

УкраинаПВОГосударственное Бюро РасследованийВооруженные силы Украины
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