Зеленский выполнил требование Максима Плохого, захватившего автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования Максима Плохого, захватившего автобус в Луцке.
Глава страны на своей странице в Facebook опубликовал видео о фильме, как того хотел преступник. В комментариях к посту он также прикрепил скриншоты текста, который ранее распространил террорист.
"Фильм "Земляне", 2005 года, смотреть всем", – сказал президент. На ролике видно, что Зеленский снял его в своем кабинете.
Отметим, накануне Максим Плохой выпустил из салона трех человек: подростка, беременную, а также пожилую женщину. После этого на странице президента в соцсети появилось видеообращение.
"Земляне" (Earthlings) – американский документальный фильм 2005 года, который рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.
Напомним, преступник также требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе.
Как писал OBOZREVATEL:
Утром 21 июля в центре Луцка мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его. Неизвестный назвал себя Максимом Плохим.
Позже выяснилось, что настоящее имя луцкого террориста – Кривош Максим Степанович.
Согласно книге "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", которая якобы является автобиографической, Кривош попал в тюрьму в 18 лет.
Также были опубликованы требования террориста. В Министерстве внутренних дел назвали их достаточно сумбурными и "философскими".
Президент Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников и заявил, что дело находится под его личным контролем.
У автобуса время от времени было слышно выстрелы, а также прогремел взрыв – Максим Плохой пытался сбить беспилотник правоохранителей.
Позже мужчина сообщил, что в салоне есть раненный.