Зеленский выполнил требование Максима Плохого, захватившего автобус в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования Максима Плохого, захватившего автобус в Луцке.

Глава страны на своей странице в Facebook опубликовал видео о фильме, как того хотел преступник. В комментариях к посту он также прикрепил скриншоты текста, который ранее распространил террорист.

"Фильм "Земляне", 2005 года, смотреть всем", – сказал президент. На ролике видно, что Зеленский снял его в своем кабинете.

Отметим, накануне Максим Плохой выпустил из салона трех человек: подростка, беременную, а также пожилую женщину. После этого на странице президента в соцсети появилось видеообращение.

"Земляне" (Earthlings) – американский документальный фильм 2005 года, который рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.

Напомним, преступник также требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе.

Требования

Требования

Требования

Как писал OBOZREVATEL: