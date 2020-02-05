Зеленский все знает: Матиос заявил о секретном письме президенту об Иловайской трагедии

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в июле 2019 года, еще пребывая в должности, передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо под грифом "секретно" с деталями расследования Иловайской трагедии.
Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"По делу Иловайска в июле прошлого года совершенно секретным письмом с изложением всех буквальных деталей, обстоятельств и того, что нужно еще сделать, я лично проинформировал верховного главнокомандующего – президента Зеленского. Это письмо у него", – сказал экс-прокурор.
Матиос и Зеленский
Он отметил, что указал на конверте, как это предусмотрено Законом о государственной тайне, – "Лично в руки"
Кроме этого, по словам Матиоса, дело в отношении Иловайской трагедии давно готово к передаче в суд. Однако это невозможно сделать из-за действующего украинского законодательства, которое запрещает заочное осуждение.
В связи с этим он также выдвинул претензии в адрес нового руководства Офиса генпрокурора. В частности, обвинил их в увольнении прокуроров и расформировании групп по поддержке государственного обвинения в ряде резонансных дел.
Речь идет о деле по экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, государственной измене президента беглого Виктора Януковича и по уничтожению малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе.
Как сообщал OBOZREVATEL, ГПУ направила информационное сообщение в Международный уголовный суд относительно казни российскими оккупантами 9 военнослужащих ВСУ во время боев за Иловайск и Дебальцево.
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