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7 февраля • обновлено в 07:43
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Зеленский все знает: Матиос заявил о секретном письме президенту об Иловайской трагедии

15.1т
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Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в июле 2019 года, еще пребывая в должности, передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо под грифом "секретно" с деталями расследования Иловайской трагедии.

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"По делу Иловайска в июле прошлого года совершенно секретным письмом с изложением всех буквальных деталей, обстоятельств и того, что нужно еще сделать, я лично проинформировал верховного главнокомандующего – президента Зеленского. Это письмо у него", – сказал экс-прокурор.

Матиос и Зеленский

Матиос и Зеленский

Он отметил, что указал на конверте, как это предусмотрено Законом о государственной тайне, – "Лично в руки"

Кроме этого, по словам Матиоса, дело в отношении Иловайской трагедии давно готово к передаче в суд. Однако это невозможно сделать из-за действующего украинского законодательства, которое запрещает заочное осуждение.

В связи с этим он также выдвинул претензии в адрес нового руководства Офиса генпрокурора. В частности, обвинил их в увольнении прокуроров и расформировании групп по поддержке государственного обвинения в ряде резонансных дел.

Речь идет о деле по экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, государственной измене президента беглого Виктора Януковича и по уничтожению малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГПУ направила информационное сообщение в Международный уголовный суд относительно казни российскими оккупантами 9 военнослужащих ВСУ во время боев за Иловайск и Дебальцево.

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Читайте все новости по теме "Бои за Иловайск" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Бои за Иловайск
Персоны
Владимир Зеленский Анатолий Матиос
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины расследование
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А чего расследуют-то? Фееричную победу украинских воинов?
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5
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
об иловайском котле,котле.в военном деле это называется котел.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
интересная новость.значит авиацию и артиллерию с танками ВСУ использовать можно, а в котлах уничтожать их - нет.это примерно как судить убийцу убийца - нет никакого права на самооборону ?
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