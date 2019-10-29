Зеленский в теплой ванне: президенту пояснили цель Путина на Донбассе

Военный эксперт Олег Жданов убежден: президент Украины Владимир Зеленский не осознает истинных намерений Кремля в отношении Украины.

Всему виной – информационная "теплая ванная", которую первому лицу государства создает его окружение, – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

По мнению эксперта, одним из признаком "теплой ванны" является эмоциональная реакция президента на слова добровольца во время поездки в Золотое Луганской области. "Почему Зеленский не сдержался? Он, видимо, впервые за время пребывания на посту президента столкнулся с диссонансом между тем, что ему докладывают, и тем, что реально происходит в стране. Этот взрыв эмоций у Зеленского из-за того, что он погружен в теплую ванну", – предположил Жданов.

Владимиру Зеленскому создали "теплую ванну"

В то же время, по его мнению, "прорыв добровольцев в зону АТО" был "срежиссированной постановкой, чтобы очертить красные линии для Зеленского".

В этом контексте эксперт заметил: судя по заявлениям президента Украины, "он так сильно хочет личной встречи с Путиным, что готов пойти на это даже ценой сдачи территории".

Вместе с тем Жданов обратил внимание на то, что даже Европа, которая "зачастую была на стороне России", фактически признала неэффективность "Минска" и устами представителя Евросоюза Федерики Могерини призвала к поиску новых форматов для решения вопроса Донбасса.

"Очень показательна позиция Леонида Кучмы. Он оказался очень опытным политиком, и уже снял с себя всю политическую ответственность и за "Минск-1", и за "Минск-2", и за "формулу Штайнмайера". Он дал понять всем, что он просто выполнял приказы президента, сначала Порошенко, теперь Зеленского. Он заявил, что эта формула не ведет к миру, а Минские соглашения вообще назвал государственной изменой", – напомнил Жданов.

Он также привел пример лидера Беларуси Александра Лукашенко, который, осознавая истинные цели Кремля в отношении своей страны, предпринимает шаги для уменьшения зависимости от России. "Он как улитка, его нельзя нигде надавить, он везде выскальзывает. Например, Беларусь отказывается от российского кредита и берет китайский кредит. Лукашенко ищет пути и способы, чтобы вырваться из этой кабалы, чтобы завтра не стать субъектом Федерации", – подчеркнул Жданов.

"А Зеленский говорит: дайте мне посмотреть в честные глаза Путина. Владимир Александрович, в этих глаза нет чести, туда нечего смотреть", – заявил эксперт. И добавил, что стратегическая цель России в войне на Донбассе – "оставить Украину в сфере политического влияния Кремля".

Как писал OBOZREVATEL, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое на Донбассе, где должно состоятся разведение войск, согласованное в Минске. Разговор получился довольно жестким. В частности, глава государства сказал, что ничего не знает об акции "Нет капитуляции".

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