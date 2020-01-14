Зеленский в Омане: Офис президента обвинили во лжи. Доказательства

Офис президента пытается оправдать президента Владимира Зеленского за визит в Оман, заявляя, что тот "максимально быстро" вернулся в Украину после авиакатастрофы в Иране. Однако в этих утверждениях есть ряд несостыковок.

Журналист Михаил Ткач в Facebook привел заявление помощника Зеленского Андрея Ермака, который накануне заявил следующее: "Президент вернулся настолько быстро, насколько это возможно было в сложившейся в регионе ситуации. Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел".

Ткач отметил, что 8 января самолет, которым пользуется нардеп и кум Путина Виктор Медведчук, сумел вылететь из Омана спустя несколько часов после трагедии.

Самолет, который пользуется Медведчук, в 12:02 перелетел Иран Mykhailo Tkach, Facebook

Самолет, который пользуется Медведчук, в 12:02 перелетел Иран Mykhailo Tkach, Facebook

В свою очередь борт Зеленского по неизвестным причинам вылетел лишь вечером и приземлился в Украине в 2:40 9 января. А пресс-служба президента изначально сообщала, что он вернется 8 января в 8:30. Ткач отметил, что чартер прилетел за Зеленским в Оман еще в ночь с 7-го на 8-е.

Самолет с Зеленским вечером летел над Саудовской Аравией Mykhailo Tkach, Facebook

Самолет с Зеленским вечером летел над Саудовской Аравией Mykhailo Tkach, Facebook

Журналист отметил, что либо воздушное пространство было ограничено только для Зеленского, либо же "помощник президента говорит неправду, чтобы оправдать тот факт, что Зеленский вернулся в Украину почти через сутки после того, как был сбит самолет украинской авиакомпании".

В свою очередь как передают texty.org.ua, физически Зеленский вполне мог вернуться в Украину утром 8 января, поскольку катастрофа самолета МАУ в Иране особо никак не повлияла на расписание и движение самолетов в Омане и регионе.

Ночные рейсы из Омана texty.org.ua

Зеленский в Омане

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