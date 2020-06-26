Зеленский уволил "погоревшего" на взятке главу Кировоградской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня, которого 25 июня задержали за вымогательство 1,8 миллионов гривен взятки.

Как сообщается на сайте Офиса президента, глава государства несколько дней назад получил от СБУ информацию об окружении главы облгосадминистрации.

"Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины", – заявил Зеленский во время общения с журналистами во время поездки в Херсонскую область.

Президент отметил, что решение об увольнении было принято сразу после получения оперативных данных.

"Закон один для всех. Поэтому, когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники НАБУ 25 июня задержали главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. Перед этим Кабмин согласовал его отставку.

Вместе с ним был задержан еще один чиновник ОГА. По данным правоохранителей, они требовали взятку в размере 1,8 млн гривен. Первый транш в 100 тысяч гривен был передан в июне и зафиксирован правоохранителями, а задержали чиновников при получении второго транша в размере 250 тысяч гривен.

Также в здании ОГА и по месту жительства фигурантов были проведены обыски.