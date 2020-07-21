Зеленский уговорил террориста в Луцке сдаться, – ОП

В ОП заявили, что террорист в Луцке сдался благодаря Зеленскому.

В Офисе президента Украины утверждают, что "луцкий террорист" Максим Кривош (Максим Плохой) сдался после разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Как написал в Facebook заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, благодаря Зеленскому удалось избежать жертв.

"Сначала президент уговорил злоумышленника отпустить 3-х заложников – пожилую женщину, подростка и беременную девушку. Затем – отпустить всех остальных и сдаться злоумышленника", – отметил он.

Тимошенко поблагодарил СБУ и Национальную полицию за слаженную работу ради безопасности людей.

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Как писал OBOZREVATEL, около 21:40 с захваченного террористом автобуса в Луцке вышли заложники. Спецназовцы положили на землю Кривоша и заломили ему руки.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех причастных к освобождению заложников, удерживаемых в автобусе.