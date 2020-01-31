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31 января • обновлено в 19:40
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Зеленский сразу узнал, кто "слил" Гончарука: СМИ выдали сенсацию о прослушке в Кабмине

5.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский якобы уже на следующий день после обнародования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука получил оперативную информацию от Службы безопасности Украины.

Об этом в пятницу, 31 января, со ссылкой на собственные источники сообщает "Зеркало недели". Именно в этот день истек срок, который глава государства давал на расследование.

"Уже наутро после появления YouTube-роликов президент получил справку от СБУ по поводу того, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube. В тот же день Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова", – пишет издание.

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СМИ выдали сенсацию о прослушке Гончарука

СМИ выдали сенсацию о прослушке Гончарука

По данным источников в обоих силовых ведомствах, окончательных выводов не было сделано, но в одном отчеты совпали точно: ролик якобы монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ-программы, выходящей на одном из самых рейтинговых телевизионных каналов.

Опубликование этой информации, по мнению источников, не происходит, поскольку это может иметь неконтролируемые последствия для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
"Пленки" Гончарука
Персоны
Руслан Рябошапка Арсен Аваков Владимир Зеленский Алексей Гончарук
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