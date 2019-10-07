Зеленский совершил тайный визит с охраной: в ОПУ отказались объяснить причину

Президент Украины Владимир Зеленский в августе совершил тайный визит с ограниченным количеством охраны. Цель поездки отказались объяснять в Офисе президента Украины.

На информационный запрос OBOZREVATEL в ОПУ не ответили. Несмотря на тот факт, что указанный в законе "О доступе к публичной информации" период времени для дачи пояснений уже истек.

По нашим данным, 14-16 августа украинский лидер совершил авиаперелет. С собой он взял минимальное количество охраны. При этом на официальном сайте президента не было указано ни о каких заграничных поездках.

Зеленский с охраной donpress.com

Сразу после этого в пресс-службу был направлен запрос. Но спустя полтора месяц ответа на него так и не последовало.

OBOZREVATEL обещает разобраться в ситуации и продолжить знакомить читателей с новыми резонансными деталями дела.

Ранее Зеленский не явился на двустороннюю встречу с премьером Нидерландов Марком Рютте во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).

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