Зеленский рисковал жизнью: офицер указал на нюанс с поездкой президента в Золотое

Офицер запаса, волонтер и журналист Мирослав Гай указал на признаки того, что съемки для фильма о поездке президента Украины Владимира Зеленского на передовую на самом деле велись не на передовой.

"Мы видели фото, которое выложил Офис президента. На нем Владимир Зеленский якобы находится на передовых позициях. Но это неправда потому, что на передовых позициях, где есть высокий риск обстрелов, нельзя передвигаться ночью при свете", – заявил он в блоге OBOZREVATEL.

Офицер предположил два объяснения: "Либо Офис нам врет, что они были на передовых позициях, либо те, кто отвечают за безопасность президента, пошли на преступление, в нарушение протоколов, и подвергли президента, Верховного Главнокомандующего, риску смерти от обстрелов, выдавая, демаскируя его позицию ярким освещением, которое можно видеть с дистанции нескольких километров".

Владимир Зеленский в Золотом Скриншот видео

По словам Гая, наиболее достоверной он считает первую версию. "Они (Офис президента, - Ред.) пошли на создание откровенного фейка для достижения своей цели, своих интересов. И эти интересы совпадают с интересами РФ, так как они стремятся отвода украинских войск. Если то, что вы делаете, нравится России, это означает, что это вредит Украине, потому что у нас идет война", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, после поездки в Золотое Владимир Зеленский показал видео, напоминающее короткометражный фильм, о жизни людей, живущих на оккупированной территории.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!