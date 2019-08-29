Зеленский решает вместе с Путиным: новая информация по обмену Сущенко

В настоящее время незаконно осужденный в России украинский журналист Романа Сущенко находится в московском следственном изоляторе "Лефортово".

"Я могу подтвердить эту информацию", – сказал в комментарии OBOZREVATEL адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин.

"Конечно, он там. Почему? Я предполагаю, что речь идет об обмене. Сам я сейчас в Киеве, и рассчитываю его встретить здесь. Но даже если этого не произойдет завтра, послезавтра или на следующей неделе, то я допускаю, я надеюсь, что президент Зеленский сейчас занимается вопросом обмена", – заявил адвокат.

Роман Сущенко Факты

По словам Фейгина, "у него исключительно имеются компетенция и полномочия заниматься этим процессом, безусловно, что Зеленский лично всё это решает вместе с Путиным".

"Мы надеемся, что перевод Сущенко в Москву – это этап в обмене политзаключенными. Надеюсь, что Сущенко находится в этих списках на обмен и примет в нем участие, его обменяют", – резюмировал адвокат.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Марк Фейгин оценил вероятность того, что Романа Сущенко могут обменять на главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

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