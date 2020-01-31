Зеленский привел к власти люстрированных людей Азарова: названы фамилии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил к власти некоторых должностных лиц с правительства Николая Азарова, которые попадают под действие закона о люстрации.

Кроме главы ОП Андрея Богдана, названы еще четыре фамилии бывших соратников экс-премьера времен Януковича. Об этом сообщается в сюжете "Схемы: коррупция в деталях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Расследователи отмечают, что из списка членов правительственной украинской делегации во главе с Азаровым, которая летала в Россию накануне остановки Евроинтеграции в 2013 году, несколько чиновников получили довольно высокие должности при президентстве Зеленского.

Люди из правительства Азарова получили высокие должности при Зеленском

Это, в частности Руслан Демченко, Сергей Камышев, Инна Емельянова и Владимир Ельченко. Они были участниками переговоров с РФ в течение 19-20 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге, после чего Кабмин принял решение, которое вызвало сопротивление украинцев и вылилось в Революцию достоинства.

Как подчеркивают журналисты, в составе делегации, кроме Андрея Богдана, который в то время был советником премьер-министра Азарова, а за Зеленского стал руководителем Офиса президента, был и на тот момент заместитель руководителя секретариата Кабмина Сергей Камышев. В декабре 2019-го президент Зеленский назначил его чрезвычайным и полномочным послом в Китае.

Слены делегации Схемы

Первый заместитель министра юстиции при Януковиче Инна Емельянова в августе 2019-го, по указу президента Зеленского, была назначена в комиссию по правовой реформе.

Что касается Руслана Демченко, то он, как первый заместитель министра иностранных дел в 2013-м и советник Порошенко, представлял Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. В июле 2019-го Зеленский назначил его уже своим советником.

Еще один член упомянутой делегации – бывший посол в РФ Владимир Ельченко – при Порошенко стал постоянным представителем Украины в ООН, а уже в декабре 2019-го был назначен Зеленским чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

Отметим, что все они, кроме Ельченко, подпадают под признаки Закона Украины "Об очистке власти". Их имена также значатся в люстрационном списке Министерства юстиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, юрист Андрей Богдан, который возглавил Администрацию президента Украины, заявил, что эту должность вывели из-под закона о люстрации. Он также отметил, что попал под этот закон "абсолютно несправедливо".

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