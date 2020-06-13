Зеленский переписал итальянскую фирму на спонсорку "Слуги народа" – расследование

Президент Украины Владимир Зеленский переписал свой бизнес в Италии, а именно ООО "Сан Томмасо СРЛ", на "соседку" из Кривого Рога и по совместительству спонсорку "Слуги народа" Светлану Пещанскую.

Об этом говорится в выпуске программы "Watchdogs.Розслидування", выходящей на канале "Прямой".

В сериале "Слуга народа" президент Голобородько не добирает слов в описании алчных чиновников. А вот так выглядит уже реальная декларация за 2019 год реального президента Зеленского:

зарплата 200 000 гривен на посту президента;

общий доход семьи – 28 млн грн;

земельный участок 12 соток с домом на 350 квадратов в элитном столичном пригороде;

5 квартир в Киеве в общем на 1100 квадратов;

квартира в Ялте; и еще одна в Великобритании;

5 парковочных мест.

С ценного движимого имущества Зеленский задекларировал 6 наручных часов: два Breguet и по одному Tag Heuer, Roleх, Bovet и Piaget. У жены президента есть серьги и кольцо с бриллиантами. Также Зеленскому принадлежит LAND ROVER 2016 выпуска, а его жена владеет MERCEDES-BENZ S 500 2014-го. А и еще мелочь – вилла на 15 комнат на 420 квадратов на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми.

На доме в Италии остановимся подробнее. Приобретенный еще в 2015 году, но в декларации за 2017-й год кандидат Зеленский почему-то "забыл" его указать. И только после разоблачения наших коллег из "Слидства.Инфо" таки признал итальянскую недвижимость. Оформлена вилла на некую итальянскую ООО "Сан Томмасо СРЛ", которую в прошлом году Зеленский указал в декларации как свою собственность. Вот только парадокс в декларации образца 2020-го – дом остался, а компании, которая официально им владеет – уже нет. Мы не смогли обойти этот факт и начали изучать зарубежные реестры.

ООО "Сан Томмасо" в Италии сейчас владеет кипрский оффшор "Альдоранте лимитед", бенефициаром которого до президентства тоже был Зеленский. Но после нескольких разоблачений в СМИ, президент лишился проблемных активов. Кипрский оффшор переписал в некую ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а вот директором итальянской компании в июле 19-го становится – Светлана Пещанская.

Кто же такая Светлана Пещанская, что заслужила управлять делами Зеленского в Италии? А здесь все просто. Две минуты и гугл выдает информацию – женщина из Кривого Рога, спонсор партии "Слуга народа". Причем в первой пятерке. Что интересно, еще в 17-м году эта дама в запрещенном в Украине "ВКонтакте" была подписана на страницы пророссийского боевика Игоря Стрелкова, российского патриарха Кирилла, российского актера Ивана Охлобыстина и репостила новости так называемой "ДНР". Еще тогда, в 2019-м наши коллеги даже комментарий успели у нее взять.

"Я давно знаю Владимира (Зеленского, – ред.), Мы из одного города – росли в одном дворе", – рассказала Светлана.

Расследование об имуществе Владимира Зеленского Прямой

Также она заверила, что средства переведенные на партию – ее личные доходы, которые позволяют женщине пожертвовать 145 тыс. гривен. Но как можно назначить обычную соседку управлять собственной компанией "Сан Томмасо"? А это значит, что соседка не совсем обычная!

Ни одного кума и военного друга я не назначил – Зеленский

Зачем кумовья и военные друзья, если еще есть соседи?

Светлана Пещанская как директор итальянской компании – то собственные дела Зеленского, то ее родная сестра – Ольга Пещанская – это уже проблемы наши с вами. 2 сентября 19-го Зеленский своим указом назначил ее первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины.

То что Ольга и Светлана – родные сестры, сомнений нет. Вот на сайте LinkedIn, Ольга подтверждает навыки работы Светланы и это доказывает что они не посторонние лица, а отчество – Станиславовна в обеих женщинах дает понимание, что они скорее, всего родные сестры.

Ранее Ольга Пещанская занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". В тот период нынешний глава АМКУ Юрий Терентьев работал генеральным юрисконсультом "Арселор". В декларации Пещанская указала, что владеет ценными бумагами ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Как говорил классик – свой к своему за своим. А теперь смотрите – почти 300 тыс гривен спонсорской помощи от Песчанской для "Слуги народа" и вуаля – уже не соседка и семья твоя начинает строить крутую политическую карьеру. Но в народе такие штуки называются очень просто – взятка. Есть предложение ввести в словарный запас вместо "кумовства" слово "соседство".

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