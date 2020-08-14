Зеленский отреагировал на освобождение задержанных в Беларуси украинцев

В Беларуси освободили задержанных украинцев – Евгения Васильева, Константина Реуцкого и Оксану Алешину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства подчеркнул, что украинцы сейчас находятся в полной безопасности.

"Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы: Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина. Наши правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа. Сегодня их освободили. Они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве. Открыто, прозрачно, профессионально", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца – Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста.

"Украина умеет защищать своих граждан и всегда это делать. Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси открыли уголовное производство в отношении двух задержанных в Минске украинских волонтеров Евгения Васильева и Константина Реуцкого.

Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала освободить задержанных украинцев.