Зеленский отреагировал на крушение самолета ВСУ с курсантами под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу самолета ВСУ АН-26 в Чугуеве Харьковской области в пятницу, 25 сентября.

На страницах главы государства в социальных сетях было подтверждено, что на борту, кроме экипажа, находились украинские курсанты.

"Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двух ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов", – написал Зеленский.

Катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром. Президент сообщил, что в субботу, 26 сентября, прибудет на Харьковщину.

"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда", – рассказал он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в комиссию под председательством вице-премьера Олега Уруского войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ДСНС Николай Чечеткин, глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.

Как писал OBOZREVATEL, авиакатастрофа произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку. Никто из него не успел катапультироваться. В сети показали фото и видео с места трагедии.