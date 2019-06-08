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"Зеленский отменил "не стрелять в ответ": генерал сделал громкое заявление

1.3тЧитать материал на украинском

Последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского в ответ на обострение ситуации на Донбассе фактически дезавуирует заявление, сделанное ранее главой украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы о том, что ВСУ не должны стрелять в ответ на обстрелы противника.

"Заявление Зеленского просто дезавуирует это заявление Кучмы", - сказал OBOZREVATEL ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Президент Украины Владимир Зеленский в зоне проведения ООС

Президент Украины Владимир Зеленский в зоне проведения ООС

УНН

В этом контексте он напомнил о том, как в украинском обществе было воспринято предложение Кучмы. "Волна общественного негодования по поводу этих заявлений известна. Общество однозначно не воспринимает такие вещи, оно квалифицирует их как капитулянтские, направленные на поражение украинских интересов и Украины как таковой", - подчеркнул он.

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Не стрелять в ответ? Тогда просто выводите ВСУ с Донбасса

И добавил: "Понятно, что никакие Вооруженные Силы никакой страны не согласятся на то, что предлагал Кучма – не отвечать огнем на огонь".

Таким образом, как убежден генерал, последнее заявление президента говорит о том, что "позиция украинского государства такова – решительный ответ на действия террористов и российско-оккупационных войск".

Как писал OBOZREVATEL, в ответ на очередную провокацию - обстрелы в зоне боевых действий на Донбассе - президент Зеленский обнародовал заявление. "Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - говорится в нем.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Василий БогданВладимир ЗеленскийЛеонид Кучма
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кто то ещё сомневается, что украине нужна война?
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