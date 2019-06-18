"Зеленский не способен": главарь "ДНР" внезапно заговорил о мире

В "ДНР" пожаловались, что ВСУ якобы ведут обстрел позиций террористов. При этом в "республике" заявили, что хотят мира.

Такое заявление сделал главарь "ДНР" Денис Пушилин, отметив, что власти Украины якобы "не желают решать конфликт на Донбассе мирным путем". Об этом сообщает РИА Новости.

"То, что к диалогу Украина не готова, мы ощущаем на себе. Крупнокалиберные снаряды, которые нам присылают украинские вооруженные формирования, однозначно говорят о том, что Зеленский не способен хоть как-то повлиять на радикалов", – сообщил он.

Со слов главаря "ДНР", они уже четыре года призывают Украину к выполнению Минских соглашений, но киевские власти игнорируют все мирные инициативы.

"Пока же мы видим, что, как и ранее, Киев не желает разговаривать на языке мира и предпочитает язык артиллерии. Нам есть что ответить и на этом языке", – угрожал террорист.

Денис Пушилин inosmi.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, глава самопровозглашенной "республики ДНР" Денис Пушилин оценил возможность своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, "ДНР" открыты для общения с Киевом, но если диалог будет конструктивным

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