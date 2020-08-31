Зеленский не может сдаваться: Ницой сказала об окончании войны на Донбассе

Окончание войны на Донбассе не должно быть сдачей национальных интересов.

Такое мнение в программе "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV высказала писательница Лариса Ницой. "Главное, чтобы мы не сдались", – сказала она, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что до конца текущего года можно завершить войну на Донбассе.

"Мир любят все, мир нужен всем. Но Украину нельзя сдавать. Нельзя идти только на их условия. Да, действительно, где-то надо дипломатическими путями это все решать. Но Путин хотел полностью переиначить Донбасс, чтобы через Донбасс и через юг влиять на Украину. Украина упиралась. Так он решил завоевать, разрушить и таки переиначить. А мы теперь говорим: "Ну, хорошо, пусть уже, как есть". Нет, ничего не хорошо", – заявила писательница.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность окончания войны в Донбассе до конца 2020 года.

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