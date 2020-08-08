Зеленский наградил бойца, бросившего умирать морпеха Журавля, – Бутусов

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество 3-й степени" матроса Олега Пецуха, который 13 июля бросил умирать раненого морского пехотинца Ярослава Журавля у н.п. Зайцево на Донбассе.

Как написал в Facebook журналист Юрий Бутусов, на видео с нашлемной камеры погибшего военного медика Николая Илина четко видно и слышно, как Пецух бросает офицера – командира группы и Илина, и убегает обратно.

"На каком основании Верховный главнокомандующий поощрил боевым орденом матроса, разведчика, который бросил своих боевых товарищей под обстрелом врага? Он остался жив, и выполнять задачу по спасению его раненого командира – Ярослава Журавля остались только один офицер – командир эвакуационной группы и медик Илин. Награжденный за мужество, знавший обстановку, сбежал, а медик, который не знал обстановку, подорвался на мине и тоже погиб. А оставшийся один командир эвакуационной группы попал под обстрел, получил контузию и в одиночку не смог выполнить задачу. Журавель погиб от потери крови, хотя его шансы на выживание были высокими, он был командиром награжденного", – рассказал Бутусов.

Он добавил, что единственный воин, который выполнял задачу до конца, был офицер, командовавший эвакуационной группой. Но этого офицера Зеленский не наградил, ни министр обороны, ни главком ВСУ, ни командование 35-й бригады почему-то его не представило к ордену.

"Почему же наградили не достойного? Да потому что его отправили снимать сюжет для телевидения к отцу погибшего Ярослава Журавля. К отцу своего командира, которого награжденный за мужество испугался вытаскивать. То есть дали боевой орден за участие в пиар-акции. А воину, который по-настоящему собой рисковал и проявил мужество, и сейчас находится на лечении в госпитале, орден не дали. Хотя награды нужны прежде всего тем, кто берет на себя ответственность, а не тем, кто ближе к начальству", – возмутился журналист.

По его мнению, это говорит о том, что "совок" и показуха продолжают царить в украинской армии.

"Что никакого After action review – разбора операции, что является одним из ключевых НАТОвских стандартов, в ВСУ нет. Это значит, что слова Зеленского о "личном контроле" – пустопорожняя болтовня – не знает Зеленский ничего о происшедшем, не интересовался и не спрашивал даже", – заключил Бутусов.

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