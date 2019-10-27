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27 октября • обновлено в 17:07
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В поездке Зеленского на Донбасс всплыл скандальный нюанс из-за России: в чем суть

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Учителя из города Золотое на Донбассе, с которыми встретился президент Украины Владимир Зеленский, имеют паспорта России.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский волонтер Тим Златкин. Он рассказал, что получил паспортные данные женщин и будет добиваться отмены для них социальных выплат.

"Уважаемые гражданки РФ, которые под видом местных жительниц публично заявляли президенту Украины о своем желании отведения войск ЗСУ из Золотого-4 и Катериновки!

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Всего лишь за 1200 рублей нам удалось вытянуть ваши паспортные данные из российского реестра", – написал он.

Зеленский на встрече в Золотом

Зеленский на встрече в Золотом

"О семерых из вас в понедельник мы высылаем информацию в Пенсионный фонд Украины для решения вопроса об отмене социальных выплат", – добавил волонтер.

Также Златкин заявил, что ждет ответа на запросы в "Ощадбанк" и "ПриватБанк" об общей сумме "украденных бюджетных средств путем мошенничества иностранок под видом украинских граждан".

Напомним, накануне в сети обратили внимание на фото Зеленского с учителями с Донбасса, назвав последних подставными. Пользователи нашли схожесть двух участниц встречи с женщинами, которых в 2014 году запечатлели на пророссийском митинге в Луганске.

В поездке Зеленского на Донбасс всплыл скандальный нюанс из-за России: в чем суть

Соцсети

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме в городе Золотое на Донбассе, где должно было состояться разведение войск.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР российские паспорта
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