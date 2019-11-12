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12 ноября • обновлено в 14:25
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Олег Жданов
Олег Жданов
Военный эксперт Все статьи автора

Зеленский может наломать дров на Донбассе

Кремль озвучил новое условие участия президента РФ Владимира Путина в нормандском саммите – проект итогового документа.

Бьют всегда слабого, того, кто идет на уступки, на компромиссы. Видимо, Зеленский очень много наобещал Путину в телефонной беседе. Но Путин сегодня не заинтересован в этой встрече, в перемирии. Сейчас время играет на Российскую Федерацию. Поэтому Путин выдвигает все новые и новые условия.

Я не знаю, почему так фанатично, любой ценой, Зеленский готов пойти на всё, чтобы встретиться с Путиным. Он молчит, он вообще игнорирует общественность в смысле оглашения своих планов по Донбассу. Он говорит: "Дайте я попробую, а потом, если не получится, будем думать вместе".

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Это очень интересная позиция. Наломать дров, а потом мы всей страной будем расхлебывать. Вместо того чтобы вынести какие-то вопросы на обсуждение общественности.

Зеленский игнорирует общественность в смысле оглашения своих планов по Донбассу, заявил эксперт

Зеленский игнорирует общественность в смысле оглашения своих планов по Донбассу, заявил эксперт

Кстати, мы уже не вернемся на наши позиции. На этой неделе начинается разминирование минных полей, которые стояли перед нашими позициями и прикрывали их. И начинается разборка фортификационных сооружений на бывших местах дислокации наших Вооруженных Сил.

Окопы будут засыпаны, блиндажи засыпаны. Все, что было построено из деревянных или бетонных сооружений, будет разобрано. Но с той стороны никто ничего не отводит. У нас нет подтверждений даже ОБСЕ. Они не могут сказать, сколько и чего там отведено, потому что наблюдателей туда просто не пускают. Минные поля перед позициями никто не снимает.

Пока что эти территории мы превратили в серую зону, а в Луганске уже идут разговоры о том, что туда надо вводить полицию "ЛНР". Практически ползучая оккупация продолжается.

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Они что, хотят расширить "республики" до границ областей?

По обстрелам ситуация очень плачевная. Если раненые стали поступать в Киев, это говорит о том, что в Днепре и в Харькове госпиталя полные. Киевский военный госпиталь идет третьим. Потом идет Одесса, потом – Львов. Раз везут в Киев, значит, в Харькове и в Днепре мест уже нет.

Из этого можно сделать вывод о количестве раненых по всей линии разграничения.

Почему о потерях не сообщается? Потому что разведение сил нужно сделать любой ценой. По заявлениям президента и его Офиса, там перемирие. По его словам, "там иногда постреливают". "Иногда постреливают", а потом в Киеве приземляется борт с тяжелыми ранеными.

А Путину сейчас встреча не нужна, не нужны какие-либо положительные эмоции, связанные с Украиной. Ему нужна жесткая газовая война, чтоб обанкротить "Газпром" и списать долги, ликвидировав это "национальное достояние".

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Кстати, Песков говорил о том, что до конца года они не планируют встречу. Только в случае "чрезвычайной ситуации". А кто может устроить чрезвычайную ситуацию, когда мы идем на попятную? Только та сторона. Например, увеличить обстрелы или что-то еще.

Судя по той ситуации, которая сегодня сложилась у Меркель и Макрона, они тоже не очень стремятся очень быстро решать наши вопросы, имея проблемы со своими внутренними вопросами.

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Автор
Олег Жданов Олег Жданов
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Может быть Зеля это не проэкт Бени, а как раз Путлера? Как еще можно объяснить маниакальное желание сдать интересы Украины.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Пу "розводить" Зе, а той "розводить" українців! Але це дуже небезпечна гра, яка, скоріше за все, закінчиться "відльотом" чергового українського президента. І головне, на мою думку, не в тому, що ми виконуємо всі умови розведення, а в тому, що Зеленський не вимагає того ж самого від противника!!!(((
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Соломянюк Олекса, Яженелох на самом деле оказался более, чем лох. Он еще и поц впридачу. Его теперь и малороссом назвать язык не поворачивается.
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