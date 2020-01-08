Зеленский дал Рябошапке указания по катастрофе самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии", – сказано в заявлении.

Зеленский дал ГПУ указания по катастрофе самолета МАУ

Также Зеленский предупредил, что независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота.

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