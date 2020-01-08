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8 января • обновлено в 12:51
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Зеленский дал Рябошапке указания по катастрофе самолета МАУ

2.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии", – сказано в заявлении.

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Зеленский дал ГПУ указания по катастрофе самолета МАУ

Зеленский дал ГПУ указания по катастрофе самолета МАУ

Также Зеленский предупредил, что независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персоны
Руслан Рябошапка Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Так и вижу как Моника лежа на пляже в Омане руководит страной, дает указания, которые никому и нафиг не нужны, так как такие вещи должны делаться генеральным прокурором без ценных указаний преидента. Это его прямая обязанность.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Прочитал-Зеленский дал Рябо по шапке...
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