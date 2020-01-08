Зеленский дал Рябошапке указания по катастрофе самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту катастрофы самолета МАУ в Тегеране.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии", – сказано в заявлении.
Зеленский дал ГПУ указания по катастрофе самолета МАУ
Также Зеленский предупредил, что независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Впоследствии появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов тех, кто мог выжить, на месте катастрофы.
Зеленский прокомментировал трагедию с украинским самолетом МАУ в Иране.
Стало известно, что на борту самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который утром 8 января разбился в Иране, находились 11 украинцев.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.