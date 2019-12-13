"Зеленая штука" была! Аваков подтвердил мину в доме Антоненко

Глава МВД Арсен Аваков подтвердил наличие мины в киевской квартире главного подозреваемого в убийстве Павла Шеремета – музыканта Андрея Антоненко, которую тот якобы пытался утилизровать.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Аваков признал, что во время обыска квартиры Антоненко, оперативники действовали максимально корректно.

Арсен Аваков Кадр из видео

"Во время обысков мы были очень корректны, ведь нельзя задерживать человека, тем более ветерана войны, с процессуальными нарушениями. Мы даже дождались адвоката. Но через некоторое время было зафиксировано, что Антоненко написал человеку, который жил с ним в одной квартире (брату своей жены): "Срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку! Срочно!

Кадр из видео

И пока следователи стояли у подъезда вместе с ним, брат его жены забирает эту "зеленую штуку и выносит из квартиры. Мы отследили этого человека и ночью были проведены два неотложных обыска у двух волонтеров. Это была необходимость для следствия. И у третьего человека мы нашли это устройство", – рассказал Аваков.

Кадр из видео

Как писал OBOZREVATEL:

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