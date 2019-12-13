Главная Новости
13 декабря • обновлено в 23:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Зеленая штука" была! Аваков подтвердил мину в доме Антоненко

2.1т
Читать материал на украинском

Глава МВД Арсен Аваков подтвердил наличие мины в киевской квартире главного подозреваемого в убийстве Павла Шеремета – музыканта Андрея Антоненко, которую тот якобы пытался утилизровать.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Аваков признал, что во время обыска квартиры Антоненко, оперативники действовали максимально корректно.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Кадр из видео

Новости
Подозреваемые не знали друг друга, а фигурант грабил ''регионалов'': скандальные детали дела Шеремета

"Во время обысков мы были очень корректны, ведь нельзя задерживать человека, тем более ветерана войны, с процессуальными нарушениями. Мы даже дождались адвоката. Но через некоторое время было зафиксировано, что Антоненко написал человеку, который жил с ним в одной квартире (брату своей жены): "Срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку! Срочно!

"Зеленая штука" была! Аваков подтвердил мину в доме Антоненко

Кадр из видео

И пока следователи стояли у подъезда вместе с ним, брат его жены забирает эту "зеленую штуку и выносит из квартиры. Мы отследили этого человека и ночью были проведены два неотложных обыска у двух волонтеров. Это была необходимость для следствия. И у третьего человека мы нашли это устройство", – рассказал Аваков.

"Зеленая штука" была! Аваков подтвердил мину в доме Антоненко

Кадр из видео

Как писал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Савик Шустер Андрей Антоненко (Riffmaster) Арсен Аваков
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
32
9
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги