"Зеленая штука" была! Аваков подтвердил мину в доме Антоненко

Глава МВД Арсен Аваков подтвердил наличие мины в киевской квартире главного подозреваемого в убийстве Павла Шеремета – музыканта Андрея Антоненко, которую тот якобы пытался утилизровать.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Аваков признал, что во время обыска квартиры Антоненко, оперативники действовали максимально корректно.
Арсен Аваков
Кадр из видео
"Во время обысков мы были очень корректны, ведь нельзя задерживать человека, тем более ветерана войны, с процессуальными нарушениями. Мы даже дождались адвоката. Но через некоторое время было зафиксировано, что Антоненко написал человеку, который жил с ним в одной квартире (брату своей жены): "Срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку! Срочно!
Кадр из видео
И пока следователи стояли у подъезда вместе с ним, брат его жены забирает эту "зеленую штуку и выносит из квартиры. Мы отследили этого человека и ночью были проведены два неотложных обыска у двух волонтеров. Это была необходимость для следствия. И у третьего человека мы нашли это устройство", – рассказал Аваков.
Кадр из видео
Как писал OBOZREVATEL:
12 декабря полиция назвала подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета. По их версии, это Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военный ССО ВСУ; Юлия Кузьменко, волонтер, завотделения рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь.
Также правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела.
Кроме того, следствие указывает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко якобы предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.
Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.
13 декабря суд принял решение по одной из подозреваемых.
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