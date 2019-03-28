"Здесь живет убийца!" Дома Мангера и Рищука "атаковали" из-за смерти Гандзюк

В Херсоне провели акции под домами заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука и председателя местного облсовета Владислава Мангера.

Участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" обвиняют чиновников в причастности к убийству активистки.

Они оставили на стенах домов и дороге надписи: "Здесь живет убийца", "Убийца — Рищук", "Мангер — убийца", передает РБК-Украина.

Также активисты бросали петарды и зажгли фаеры с красным дымом.

РБК-Украина

РБК-Украина

РБК-Украина

РБК-Украина

Кроме того, на пороге Херсонского управления полиции появилось граффити: "Сидеть должны убийцы". На место проведения акций приехали представители полиции, активистам они не противодействуют.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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