"Здесь живет убийца!" Дома Мангера и Рищука "атаковали" из-за смерти Гандзюк

В Херсоне провели акции под домами заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука и председателя местного облсовета Владислава Мангера.
Участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" обвиняют чиновников в причастности к убийству активистки.
Они оставили на стенах домов и дороге надписи: "Здесь живет убийца", "Убийца — Рищук", "Мангер — убийца", передает РБК-Украина.
Также активисты бросали петарды и зажгли фаеры с красным дымом.
РБК-Украина
РБК-Украина
РБК-Украина
РБК-Украина
Кроме того, на пороге Херсонского управления полиции появилось граффити: "Сидеть должны убийцы". На место проведения акций приехали представители полиции, активистам они не противодействуют.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога. 15 февраля залог был внесен и его выпустили из СИЗО.
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