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"Здесь был русский мир": в сети появились показательные фото разбомбленного Донбасса и Сирии

8.9тЧитать материал на украинском

В сети показали сравнительные фотографии Донбасса и Сирии.

На двух снимках, размещенных в Twitter Vitauskas, с высоты птичьего полета видны воронки от разорвавшихся снарядов.

"1. Донбасс. Украина. 2. Хама. Сирия. Здесь был "русский мир". (Для тех, кто не понял: черные точки - это воронки от снарядов и бомб)", - сказано в подписи в фото.

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"Здесь был русский мир": в сети появились показательные фото разбомбленного Донбасса и Сирии

Украина

Украина

Twitter Vitauskas

Сирия

Сирия

Twitter Vitauskas

"Здесь был русский мир": в сети появились показательные фото разбомбленного Донбасса и Сирии

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ дали отпор на Донбассе оккупантам, отминусовав семерых террористов "Л/ДНР".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтКонфликт в Сирии
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Mega Death
Mega Death
Может до хохложопых начало доходить, что они ни чем не отличаются от Сирии, Ливии или Ирака с Афганистаном. Пешки, которыми двигают другие игроки. Ладно, пусть хохлы будут не пешкой, а ладьёй( вроде мощная, но прямолинейная и тупая). Но это всё равно ничего не меняет. Пожертвуют ей , ещё до окончания партии)))
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Надежда Вера
Надежда Вера
Побольше таких видов, где разрушение= "русский" мир, чтобы население не только смеялись, но и думало
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Mega Death
Mega Death
Надежда Вера, Поезжай в Мосул или Сану))) Там прикольный виды)))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кстати, на первом фото Дебальцево, русская падаль утюжила этот район трое суток после подписания Минска-2, вот так казларылые мрази держат своё слово и придерживаются первого пункта подписанного соглашения.... У кого-то остались сомнения в сохранении кацарылых тварей на планете???
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