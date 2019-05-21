"Здесь был русский мир": в сети появились показательные фото разбомбленного Донбасса и Сирии

В сети показали сравнительные фотографии Донбасса и Сирии.

На двух снимках, размещенных в Twitter Vitauskas, с высоты птичьего полета видны воронки от разорвавшихся снарядов.

"1. Донбасс. Украина. 2. Хама. Сирия. Здесь был "русский мир". (Для тех, кто не понял: черные точки - это воронки от снарядов и бомб)", - сказано в подписи в фото.

Украина Twitter Vitauskas

Сирия Twitter Vitauskas

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ дали отпор на Донбассе оккупантам, отминусовав семерых террористов "Л/ДНР".

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