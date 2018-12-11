''Заявил под протокол'': адвокат рассказал о смелом поступке захваченного Россией украинского капитана

Адвокат Николай Полозов встретился с военнопленным украинским моряком Денисом Гриценко, капитаном 2 ранга захваченного Россией судна "Бердянск".

Об этом правозащитник сообщил на странице в Facebook. Он уточнил, что встреча прошла в Следственном управлении ФСБ, которое примыкает к СИЗО "Лефортово".

"Очень общительный, с потрясающим чувством юмора и бодрым настроем. Первым делом спросил, что известно о других моряках, особенно раненых", — написал адвокат.

Адвокат Николай Полозов facebook.com/nikolay.polozov

По его словам, Гриценко "особенно впечатлил рассказ о письмах, которые дети начали писать морякам", хотя сам военный пока не получал подобных посланий.

"В двухместной камере он сидит с "интеллигентным пареньком", как Денис выразился. Телевизор и радио с российскими программами не смотрит и не слушает принципиально", — отметил Полозов.

Украинский моряк рассказал, что получил передачу от активистов и волонтеров. "Продукты питания у него есть, всех благодарит за помощь и поддержку", — написал правозащитник.

"Он ни секунды не сомневался, что вся страна борется за свободу его самого и его товарищей, даже не смотря на тотальную изоляцию, в которой он оказался. По отношению к нему никто не применят силу или давления, наоборот относятся уважительно", — сообщил Полозов.

Адвокат подчеркивает, что Гриценко на очередном допросе заявил под протокол, что является военнопленным. Он не признает себя преступником, и этой позиции, как отметил Полозов, будут придерживаться все незаконно захваченные моряки ВМС Украины.

Денис Гриценко Корреспондент.net

Напомним, 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украинына выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС, захваченных на выходе из Керченского пролива. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.

Позднее в оккупированном Крыму официально подтвердили, что захваченных россиянами в Керченском проливе украинских моряков вывезли в Москву.

4 декабря президент Украины Петр Порошенко встретился с семьями украинских моряков, которых россияне захватили в плен в Черном море, и заверил, что не пойдет ни на какие компромиссы с оккупантами в борьбе за освобождение воинов ВМС.