"Завязали глаза и поставили на колени": как Бабченко бойцы АТО повели на расстрел

Убитого 29 мая в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко в 2014 году хотели расстрелять украинские десантники на горе Карачун.

Об этом написал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Касьянов.

По его словам, они попали на Карачун после того, как их не взял на в последствии сбиты вертолет генерал Кульчицкий.

"До Карачуна мы таки добрались. После того, как в засаду попал конвой десантников, доставлявших, в том числе, воду на окруженную гору, мы – волонтеры…решили отыскать воду на Карачуне… Со мной, кроме ребят-бурильщиков были (теперешний спикер МВД Украины. - Ред.) Артем Шевченко и Аркадий Бабченко… Мы успели начать работу по бурению, облазить все закоулки, пофоткаться, как вдруг случилась нелепая штука – десантура обвинила журналистов в шпионаже…" - пишет Касьянов.

Волонтер отмечает, что из-за этого Бабченко и Шевченко были жестоко избиты.

"Твои люди?" – спросил командир, показывая на сидящих на полу мужчин в одних трусах с мешками на голове. "Журналисты", – ответил я. "Шпионы", – резюмировал он. "Мы тебя расстреляем", – приговаривал покойный (волонтер Андрей Галущенко. – Ред.) Эндрю. Он почему-то тоже решил, что я – российский шпион. В осажденной крепости так бывает. Звонки в Киев, высокому начальству, не помогали. Киев советовал держаться, предлагал наладить контакты с военными, и призывал к спокойствию. И мне уже почти удалось договориться, когда Бабченко повели на расстрел", – рассказал Касьянов.

После этого Бабченко завязали глаза и поставили на колени, угрожая расстрелом.

"Он плакал, стучал зубами от холода и от ужаса происходящего, и просил его не убивать. Я стоял рядом, и невозмутимо курил сигарету. Я знал, что это – проверка. Что если я заступлюсь - меня тоже свяжут, изобьют, и я уже ничем не смогу помочь... Раздалась автоматная очередь. Аркаша упал лицом вниз, в жидкую дождливую грязь. После чего его, воющего от отчаянного страха, волоком перетащили в расположение Ивано-Франковского "Беркута", и засунули в канализационный колодец, кишмя кишевший крысами. Надо отдать должное "беркутам" – они наотрез отказались принимать такого заключенного в столь безвыходном положении – Аркаше развязали руки, принесли теплую одежду, и мне уже почти удалось договориться с командиром, что ребят отпустят... Но инициатива на местах – та, которая наказуема, – закончилась тем, что Бабченко и Шевченко вывезли за пределы Карачуна, и бросили в серой зоне", – продолжил Касьянов.

Он отметил, тогда журналистам помогли волонтеры и забрали их в безопасное место.

Как писал OBOZREVATEL, у российского журналиста Аркадия Бабченко было шестеро приемных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами.