"Завтра ядерное облако будет в Кремле": названа "страховка" Украины от удара РФ

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ракета "Булава", испытания которой прошли в России, не будет применена против Украины.

"Должна ли Украина напрячься из-за "Булавы"? Нет. "Булава" – ракета дальнего радиуса действия", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

Как пояснил эксперт, "огромное преимущество" Украины состоит в том, что "мы сопредельное государство с Российской Федерацией". По его словам, это является "нашей страховкой" от применения ядерного оружия дальнего радиуса действия.

Ядерное облако завтра может быть в Кремле

"От Киева до Москвы 850 километров, и если они бахнут по нам ядерным ударом, то они могут поймать ядерное облако, как это было в случае с трагедией в Северодвинске. Тогда ядерный шлейф прошел по всей европейской части РФ вплоть до Азербайджана и Казахстана, минув нашу территорию", – напомнил эксперт.

"А если они, не дай бог, рванут что-то у нас, то ядерное облако завтра может быть в Кремле. Его же никто не остановит – это зависит от ветра, от осадков и прочих погодных условий", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, 30 октября стало известно о том, что в России атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" впервые провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава". Испытания прошли в Белом море и были успешными, заверили в военном ведомстве РФ.

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