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"Завтра придут с автоматами": Цимбалюк назвал главного врага Украины после России

3.3т Читать материал на украинском

Помимо борьбы с Россией Украина не должна забывать и о ее пятой колонне на своей территории – партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая показала второй результат на парламентских выборах.

Ведь именно эта политсила всячески оправдывает действия страны-агрессора и отрицает факт военного вторжения, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире телеканала ATR (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россиян раззомбировать невозможно. Давайте хотя бы попробуем задать себе вопрос: может быть, нам хотя бы отстоять свою страну, хотя бы то, что осталось? Потому что 13% у партии Путина в Украине", – возмутился он.

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"Х*хлов можно х*рачить?!" Цимбалюк разнес россиян за двуличие

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

"Вот команда Зеленского говорит, что они Порошенко хотят люстрировать и его людей. Но на самом деле главной угрозой и с точки зрения политики, и не только политики являются именно вот эти ребята, которые сначала тут нам рассказывают, что нет никакой войны, Россия – друг, Крым мы потеряли, шли и потеряли, а завтра они придут с автоматами", – предостерег Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова считает, что факт того, что прокремлевская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" станет второй по численности в новой Верховной Раде, свидетельствует о том, что 13% граждан Украины узнали о своей стране от президента России Владимира Путина.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Карпов Стас
Карпов Стас
13% - это та часть граждан Украины, которая не только не верит в "российское вторжение", но и просто не побоялась открыто заявить о своей позиции. Сильные люди.
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Лол)))) Ушастого побрили))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Цимбалюк любит троллить чубатеньких, а самого из РФ сцаной тряпкой не выгонишь
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