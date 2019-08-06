"Завтра придут с автоматами": Цимбалюк назвал главного врага Украины после России

Помимо борьбы с Россией Украина не должна забывать и о ее пятой колонне на своей территории – партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая показала второй результат на парламентских выборах.

Ведь именно эта политсила всячески оправдывает действия страны-агрессора и отрицает факт военного вторжения, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире телеканала ATR (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россиян раззомбировать невозможно. Давайте хотя бы попробуем задать себе вопрос: может быть, нам хотя бы отстоять свою страну, хотя бы то, что осталось? Потому что 13% у партии Путина в Украине", – возмутился он.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

"Вот команда Зеленского говорит, что они Порошенко хотят люстрировать и его людей. Но на самом деле главной угрозой и с точки зрения политики, и не только политики являются именно вот эти ребята, которые сначала тут нам рассказывают, что нет никакой войны, Россия – друг, Крым мы потеряли, шли и потеряли, а завтра они придут с автоматами", – предостерег Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова считает, что факт того, что прокремлевская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" станет второй по численности в новой Верховной Раде, свидетельствует о том, что 13% граждан Украины узнали о своей стране от президента России Владимира Путина.

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