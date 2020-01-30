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30 января • обновлено в 16:15
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Завозят снайперов и танки: разведка засекла опасные провокации террористов на Донбассе

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Российские террористы на Донбассе активизировали работу своих снайперов, а также попались на стягивании тяжелой бронетехники и артиллерии к линии соприкосновения.

Об этом сообщили на сайте Минобороны Украины, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

В частности, отмечается, что командование российско-оккупационных войск продолжает активно применять снайперов на передовых позициях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Речь идет, прежде всего, об Авдеевском, Бахмутском, Торецком, Северодонецком, Попаснянском и Мариупольском направлениях.

Танк

Танк

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"Таким образом противник пытается деморализовать личный состав подразделений Объединенных сил, причинить потери и спровоцировать ответный огонь. Российско-оккупационное командование привлекает дополнительные снайперские пары, которые не относятся к штатным подразделениям 1, 2 АК РФ и прибывают на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы", – говорится в сводке.

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Что касается наращивания количества бронетехники и артиллерии террористами, то оно осуществляется в рамках плановой ротации передовых подразделений соединений и частей 1 и 2 АК РФ.

Так, противник осуществляет усиление мотострелковых подразделений танками и артиллерией. В частности, оккупанты с нарушением договоренностей об установлении зон отвода тяжелого вооружения скрыто сосредоточивают танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня вблизи линии соприкосновения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения также зафиксировала на временно оккупированных территориях Донбасса присутствие российского тяжелого вооружения – гаубиц и 50 танков.

  • Волонтеры международной организации InformNapalm спрогнозировали, что обострение боевых действий на Донбассе, вероятно, будет усиливаться. На это указывает увеличение использования крупнокалиберного оружия со стороны российских оккупационных войск.

  • Напомним, 24 января российские оккупационные войска перед обстрелами позиций ВСУ перебросили крупнокалиберные артиллерийские системы через жилые населенные пункты на Донбассе.

  • Наблюдатели зафиксировали перемещение трех единиц самоходных артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С", 120 мм, которые направлялись на запад в жилом массиве Киевского района города Донецка.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Главное управление разведки
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