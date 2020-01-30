Завозят снайперов и танки: разведка засекла опасные провокации террористов на Донбассе

Российские террористы на Донбассе активизировали работу своих снайперов, а также попались на стягивании тяжелой бронетехники и артиллерии к линии соприкосновения.

Об этом сообщили на сайте Минобороны Украины, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

В частности, отмечается, что командование российско-оккупационных войск продолжает активно применять снайперов на передовых позициях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Речь идет, прежде всего, об Авдеевском, Бахмутском, Торецком, Северодонецком, Попаснянском и Мариупольском направлениях.

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"Таким образом противник пытается деморализовать личный состав подразделений Объединенных сил, причинить потери и спровоцировать ответный огонь. Российско-оккупационное командование привлекает дополнительные снайперские пары, которые не относятся к штатным подразделениям 1, 2 АК РФ и прибывают на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы", – говорится в сводке.

Что касается наращивания количества бронетехники и артиллерии террористами, то оно осуществляется в рамках плановой ротации передовых подразделений соединений и частей 1 и 2 АК РФ.

Так, противник осуществляет усиление мотострелковых подразделений танками и артиллерией. В частности, оккупанты с нарушением договоренностей об установлении зон отвода тяжелого вооружения скрыто сосредоточивают танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня вблизи линии соприкосновения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения также зафиксировала на временно оккупированных территориях Донбасса присутствие российского тяжелого вооружения – гаубиц и 50 танков.

Волонтеры международной организации InformNapalm спрогнозировали, что обострение боевых действий на Донбассе, вероятно, будет усиливаться. На это указывает увеличение использования крупнокалиберного оружия со стороны российских оккупационных войск.

Напомним, 24 января российские оккупационные войска перед обстрелами позиций ВСУ перебросили крупнокалиберные артиллерийские системы через жилые населенные пункты на Донбассе.

Наблюдатели зафиксировали перемещение трех единиц самоходных артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С", 120 мм, которые направлялись на запад в жилом массиве Киевского района города Донецка.

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