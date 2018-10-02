МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

''Завозили бомжей и проституток'': Парубий рассказал о провокациях на Майдане

3.8тЧитать материал на украинском

На Майдане в Киеве в 2013–2014 годах против активистов использовали различные провокации: завозили бомжей и проституток.

Об этом рассказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который был в то время одним из лидеров протестов, в интервью "Украинской правде".

"Была методика – завозили бомжей со всего Киева. Говорили: "Идите туда, вас там накормят". Бывало, что на Майдан завозили проституток. Был этап – заходили титушки, провоцировали", – отметил он.

Парубий уточнил, что проституткам платили, чтобы они приехали на час и "поверещали".

Андрей Парубий

Андрей Парубий

"На Майдане идет выступление и мгновенно начинает около 40 девушек визжать, кричать, бегать в полуистерике. Мы все время ждали нападения, было большое напряжение, а когда такая массовая истерика, оно немного сбивало", – отметил спикер Рады.

Новости
Если бы Майдан разогнали: Парубий рассекретил ''план Б''

"Еще мы здесь титушек собирали. Когда их брали в "плен", выстраивали на сцене, включали камеры, спрашивали, откуда они, кто им и сколько заплатил. Затем отдавали представителям милиции около второй баррикады. Передавали и оружие, которое изымали", – рассказал Парубий.

На вопрос, опрашивал ли он их лично, глава Рады ответил: "В том числе и сам, да".

"Но они не были идеологическими противниками! Просто наемники. Люди понятия не имели, что и для чего. Но они были опасны", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в суде впервые доказали причастность "Беркута" к расстрелам на Майдане.

Читайте все новости по теме "Евромайдан" на OBOZREVATEL.

Тема
Евромайдан
Персона
Андрей Парубий
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
4
Смешно
6
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
http://snip.li/DpszH
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Куцериб Олег
Куцериб Олег
Що правда, тр правда. Проституток на Майдані було повно. Найбільше - на сцені.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги