''Завозили бомжей и проституток'': Парубий рассказал о провокациях на Майдане

На Майдане в Киеве в 2013–2014 годах против активистов использовали различные провокации: завозили бомжей и проституток.

Об этом рассказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который был в то время одним из лидеров протестов, в интервью "Украинской правде".

"Была методика – завозили бомжей со всего Киева. Говорили: "Идите туда, вас там накормят". Бывало, что на Майдан завозили проституток. Был этап – заходили титушки, провоцировали", – отметил он.

Парубий уточнил, что проституткам платили, чтобы они приехали на час и "поверещали".

Андрей Парубий

"На Майдане идет выступление и мгновенно начинает около 40 девушек визжать, кричать, бегать в полуистерике. Мы все время ждали нападения, было большое напряжение, а когда такая массовая истерика, оно немного сбивало", – отметил спикер Рады.

"Еще мы здесь титушек собирали. Когда их брали в "плен", выстраивали на сцене, включали камеры, спрашивали, откуда они, кто им и сколько заплатил. Затем отдавали представителям милиции около второй баррикады. Передавали и оружие, которое изымали", – рассказал Парубий.

На вопрос, опрашивал ли он их лично, глава Рады ответил: "В том числе и сам, да".

"Но они не были идеологическими противниками! Просто наемники. Люди понятия не имели, что и для чего. Но они были опасны", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в суде впервые доказали причастность "Беркута" к расстрелам на Майдане.