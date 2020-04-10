"Завоевания Майдана власть сливает в унитаз": Сенцов встал на защиту Черновол

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов встал на защиту бывшего народного депутата Татьяны Черновол, обвиняемой в убийстве мужчины в офисе "Партии регионов" во время "Революции достоинства".

Свою позицию он высказал в Facebook, назвав екснардепку "одной из самых активных борцов с Януковичем".

"Сейчас "добрые" люди обвиняют ее в намеренном убийстве человека 18 февраля 2014. Хотя всем давно известно, что это был несчастный случай, и погибший сознательно остался в подожженом здании, отказавшись его покидать. Я тоже был там рядом, хоть и подошел позже, когда офис Партии регионов уже дымил", – подчеркнул он.

Сенцов стал на защиту Черновол ТСН

При этом он отметил, что тогда шла революция и постоянно случались драки и гибли люди, поскольку украинцы боролись за "будущее для своего государства".

"Сейчас мы видим как постепенно все эти завоевания Майдана нынешняя власть сливает в унитаз. Если бы мы тогда проиграли, то Янукович нас всех бросил бы в тюрьму. И если активистов сажают сейчас, то что это такое, если не реванш?" – отметил Сенцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 10 апреля, к Татьяне Черновол пришли сотрудники ГБР с обыском по делу об умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов.

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