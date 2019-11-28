На 6-м году войны: завод экс-министра Януковича на Сумщине поймали на торговле с Россией

Журналисты выяснили, что Свесский насосный завод, который расположен в Сумской области и подчиняется бывшему министру обороны времен президентства Виктора Януковича Павлу Лебедеву, поставляет оборудование на пороховые заводы России.

Соответствующее расследование опубликовали авторы проекта "Схемы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что сам Лебедев "исчез" в 2014 году. Его объявили в розыск и заподозрили в причастности к расстрелам на Майдане. Примечательно, что бывший чиновник не скрывает своего места нахождения, козыряя в соцсетях фото с оккупированного Севастополя.

Завод на Сумщине поймали на торговле с Россией

Завод Лебедева поймали на торговле с Россией Радио Свобода

Завод Лебедева поймали на торговле с Россией Радио Свобода

Журналисты также нашли предполагаемый дом Лебедева – особняк на скалистом берегу с захваченным пляжем в Севастополе.

Особняк Лебедева в Крыму Радио Свобода

Также удалось выяснить, что семья экс-министра связана с уже упомянутым заводом на Сумщине. Предприятие на шестом году войны с Россией поставляет продукцию на ее военные заводы.

В СНБО тот факт, что завод не находится под санкциями, объяснили отсутствием соответствующих предложений по предприятию.

Чем занимается Свесский завод и как он попал под контроль Лебедева

Анализируя данные открытых реестров, можно заметить, что после побега Павла Лебедева группа компаний "Интер Кар Групп", которую связывали с ним и бизнесменом Леонидом Юрушевым, получила новое название – "Аурум Груп", а ее основателем выступила дочь экс-министра Алена Лебедева.

Завод Лебедева поймали на торговле с Россией Радио Свобода

Завод Лебедева поймали на торговле с Россией Радио Свобода

До недавнего времени Свесский насосный завод входил в "Интер Кар Групп", теперь же он относится к "Аурум Групп".

Завод Лебедева поймали на торговле с Россией Радио Свобода

Завод Лебедева поймали на торговле с Россией Радио Свобода

Свеса – пограничный поселок в Сумской области. В 16 километрах оттуда – государственная граница с Россией. Завод, расположенный там, производит продукцию, которая, как говорится на его сайте, используется в энергетике, металлургии, пищевой и нефтедобывающей отраслях.

На официальном сайте завода указано, что продукция предприятия на территории Российской Федерации реализуется четырьмя компаниями. Из них две реализуют продукцию исключительно Свесского насосного завода.

Речь идет о "Торговый дом "Свесский насосный завод" и компании "ОСВ". По информации, полученной от источника "Схем" на таможне, около 90% экспорта Свесского насосного завода попадает в Россию.

На заводе сотрудничество с агрессором объяснили тем, что они якобы даже не знают, кому продают их насосы диллеры, следовательно, сами торговлю с Россией якобы не ведут.

Завод Лебедева поймали на торговле с Россией Радио Свобода

Завод Лебедева поймали на торговле с Россией Радио Свобода

Завод Лебедева поймали на торговле с Россией Радио Свобода

Завод Лебедева поймали на торговле с Россией Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что компания фирмы друга президента России Владимира Путина, российского олигарха Олега Дерипаски добывает из недр Украины кварцит, который поставляют в Россию.

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