"Завидуйте, биндеры!" В сети появились новые фото разрухи в Крыму

Оккупанты запретили эксплуатацию причалов в нескольких курортных городах аннексированного Крыма из-за их разрушения.

Это произошло в Алуште, Судаке и Мисхоре, сообщил блогер с ником Vitauskas на своей странице в Twitter, поделившись соответствующими фото.

"В Крыму рывок, прыжок и прорыв!.. Чтобы не прошли солдаты НАТО, эксплуатация причалов запрещена – пассажиры садятся на корабли с пляжей по трапу. Завидуйте, биндеры!" – написал он.

Иллюстрация. Крым Соцсети

twitter.com/Vitauskas_A

Отметим, данные объекты внесены в российскую "федеральную целевую программу реконструкции", которая рассчитана до 2022 года. По словам блогера, на ремонт причалов выделено более чем 2 млрд рублей.

twitter.com/Vitauskas_A

twitter.com/Vitauskas_A

Причал в Мисхоре Крым. Реалии

Причал в Мисхоре Крым. Реалии

Причал в Мисхоре Крым. Реалии

Скрин комментариев к посту Vitauskas

Скрин комментариев к посту Vitauskas

В Крыму рывок, прыжок и прорыв!

Причалы Алушты, Судака и Мисхора отремонтировали по российской Федеральной Целевой Программе за более чем ₽2 млрд.!

Чтобы не прошли солдаты НАТО, эксплуатация причалов запрещена - пассажиры садятся на корабли с пляжей по трапу.

Завидуйте, биндеры! pic.twitter.com/SapOYL0Gqz — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) July 24, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно жители Армянска (Крым) организовали пикет, чтобы привлечь внимание к проблеме кислотных выбросов от завода "Крымский титан".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!