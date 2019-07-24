"Завидуйте, биндеры!" В сети появились новые фото разрухи в Крыму

Оккупанты запретили эксплуатацию причалов в нескольких курортных городах аннексированного Крыма из-за их разрушения.
Это произошло в Алуште, Судаке и Мисхоре, сообщил блогер с ником Vitauskas на своей странице в Twitter, поделившись соответствующими фото.
"В Крыму рывок, прыжок и прорыв!.. Чтобы не прошли солдаты НАТО, эксплуатация причалов запрещена – пассажиры садятся на корабли с пляжей по трапу. Завидуйте, биндеры!" – написал он.
Иллюстрация. Крым
Соцсети
twitter.com/Vitauskas_A
Отметим, данные объекты внесены в российскую "федеральную целевую программу реконструкции", которая рассчитана до 2022 года. По словам блогера, на ремонт причалов выделено более чем 2 млрд рублей.
twitter.com/Vitauskas_A
twitter.com/Vitauskas_A
Причал в Мисхоре
Крым. Реалии
Причал в Мисхоре
Крым. Реалии
Причал в Мисхоре
Крым. Реалии
Скрин комментариев к посту Vitauskas
Скрин комментариев к посту Vitauskas
В Крыму рывок, прыжок и прорыв!— Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) July 24, 2019
Причалы Алушты, Судака и Мисхора отремонтировали по российской Федеральной Целевой Программе за более чем ₽2 млрд.!
Чтобы не прошли солдаты НАТО, эксплуатация причалов запрещена - пассажиры садятся на корабли с пляжей по трапу.
Завидуйте, биндеры! pic.twitter.com/SapOYL0Gqz
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно жители Армянска (Крым) организовали пикет, чтобы привлечь внимание к проблеме кислотных выбросов от завода "Крымский титан".
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