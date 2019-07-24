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"Завидуйте, биндеры!" В сети появились новые фото разрухи в Крыму

8.4т Читать материал на украинском

Оккупанты запретили эксплуатацию причалов в нескольких курортных городах аннексированного Крыма из-за их разрушения.

Это произошло в Алуште, Судаке и Мисхоре, сообщил блогер с ником Vitauskas на своей странице в Twitter, поделившись соответствующими фото.

"В Крыму рывок, прыжок и прорыв!.. Чтобы не прошли солдаты НАТО, эксплуатация причалов запрещена – пассажиры садятся на корабли с пляжей по трапу. Завидуйте, биндеры!" – написал он.

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Иллюстрация. Крым

Иллюстрация. Крым

Соцсети

"Завидуйте, биндеры!" В сети появились новые фото разрухи в Крыму

twitter.com/Vitauskas_A

Отметим, данные объекты внесены в российскую "федеральную целевую программу реконструкции", которая рассчитана до 2022 года. По словам блогера, на ремонт причалов выделено более чем 2 млрд рублей.

"Завидуйте, биндеры!" В сети появились новые фото разрухи в Крыму

twitter.com/Vitauskas_A

"Завидуйте, биндеры!" В сети появились новые фото разрухи в Крыму

twitter.com/Vitauskas_A

Причал в Мисхоре

Причал в Мисхоре

Крым. Реалии

Причал в Мисхоре

Причал в Мисхоре

Крым. Реалии

Причал в Мисхоре

Причал в Мисхоре

Крым. Реалии

"Завидуйте, биндеры!" В сети появились новые фото разрухи в Крыму

Скрин комментариев к посту Vitauskas

"Завидуйте, биндеры!" В сети появились новые фото разрухи в Крыму

Скрин комментариев к посту Vitauskas

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно жители Армянска (Крым) организовали пикет, чтобы привлечь внимание к проблеме кислотных выбросов от завода "Крымский титан".

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Крыма отдых Крым фотографии Россия
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
ПХАХААХ)))))))) ЭТО ПРИЧАЛЫ 1900-лохматого года, Уссраина НИ РАЗУ ИХ НЕ РЕМОНТИРОВАЛА! Уверен, что прописанный срок служюбы не более 30 лет! Но ничего! Россия восстановит.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Масленко Валентин, ось відновець - тоді і виставляй свої 28 см...
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1
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну , то что после Украины в Крыму ,всю инфраструктуру проще ,построить заново ,чем отремонтировать ,обозреватель пишет постоянно! Но странно ,что он уже не пишет про недавно построенный мост Кличко ,на котором уже пошли трещины в бетоне!
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Деньги выделены, будет сделано. А сколько Украина выделяла на ремонт этих причалов и когда?
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