Завхоз "ДНР" сдал российских офицеров: появились фото

Сдавшийся контрразведкой СБУ террорист "ДНР" Владимир Бакланов подробно рассказал о поставках оружия российской армией боевикам и назвал своих непосредственных руководителей из числа силовиков РФ.

Так, с 2014 года Бакланов занимал руководящие штабные должности по комплектованию и вооружению террористических подразделений НЗФ, в том числе 7 ОМСБр, 5 ОМСБр и "Пятнашка", передает Цензор.НЕТ.

В период 2014-2015 годов он лично, находясь в должности заместителя командира 7 бригады по вооружению, непосредственно участвовал в организации доставки и разгрузки из поездов военных грузов из РФ и комплектования террористических подразделений 7 ОМСБр.

Как рассказал Бакланов, всего за период его нахождения в должности заместителя начальника службы РАО 7 ОМСБр боевикам была поставлена следующая номенклатура:

- танковых боеприпасов - около 700 выстрелов для пушки;

- 100 мм "Рапира" - около 100-150 штук;

- 122 мм - 17 тыс. снарядов;

- 120 мм мины - 16 тыс. шт;

- 122 мм реактивные снаряды для РСЗО "Град" - 13 тыс. штук;

патроны:

- 5,45 - 6 млн;

- 7,62 на 39 - 500-600 тыс .;

- 7,62 на 53 - 3-3,5 млн;

- ВОГи для ГП-25 - тысячами;

- ВОГи для АГС-17 - тысячами;

- гранаты Ф-1, РГД-5 - 5 тыс .;

- укомплектованнисть приборами - 78%.

Военные грузы поставлялись на склады так называемых 1 и 2 армейских корпусов с территории РФ без опознавательных знаков и без соответствующих сопроводительных документов.

В 2016 году с РФ для ведения боевых действий НЗФ против ВСУ было направлено около 100 тонн боеприпасов, среди них:

военная техника:

- самоходных гаубиц 2С1 - "Гвоздика" - 20 ед.;

- гаубицы Д-30 - 18 ед.;

- противотанковая пушка, калибр 100 мм "Рапира" - 6 ед.;

- танки Т-64 - 30-40 ед. и несколько единиц Т-72;

- минометы ПМ-38 - 30 шт.;

- БТР-70 - до 8 ед.;

- БМП-1 - до 80 шт.;

- автомобили Камаз, Урал - более 100 ед.;

- бронежилеты - 1700 шт.;

- каски - 1500 шт.

Поставкой техники с территории РФ руководили офицеры РФ. Они сопровождали группы механиков и водителей от 10 человек в РФ для получения техники.

Технику в основном получали в Ростовской области и Краснодарском крае, в частности в г. Новочеркасск и н.п. Российское Ростовской области.

Далее она двигалась через российский грузовой п.п. Куйбышево-2 в Торез, где на тот момент находился штаб 7 ОМСБр, а оттуда распределялась по подразделениям бригады.

Также он назвал своих непосредственных руководителей из числа офицеров Российской Федерации:

- позывной Заря - командир 7 ОМСБр в период 2015-2016 годов, гражданин РФ Бушуев Александр Николаевич (фамилия прикрытия Колосов Александр Николаевич), полковник ВС РФ;

- позывной Виноград (Берия) - советник РФ в 2 МСБ, гражданин РФ Виноградов Михаил Викторович, 1976 г.р.;

- позывной Клен - командир 7 ОМСБр в период 2016-2017 годов, гражданин РФ Ершов (Кленов) Станислав Эдуардович, 07.10.1970 г.р., полковник ВС РФ;

- позывной Эскандер - заместитель командира 7 бригады по вооружению в период 2015-2017 годов, гражданин РФ, полковник ВС РФ.

Напомним, также ранее Бакланов сдал важные данные об армии РФ.